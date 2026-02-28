Estados Unidos e Israel lanzan una ofensiva aérea sobre Irán

Israel y Estados Unidos han lanzado a primera hora de esta mañana una oleada de ataques sobre Irán. El Ministerio de Defensa israelí afirmó ha ordenado un "ataque preventivo contra Irán" para "eliminar las amenazas" a su país, tras lo que las alarmas antimisiles han sonado en el territorio israelí. El ataque se produjo en una operación conjunta con Estados Unidos, según confirmó una fuente de seguridad israelí.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el Ejército de Estados Unidos ha comenzado un gran operativo de combate en Irán y que el objetivo es "eliminar amenazas inminentes" del régimen iraní.

La Autoridad Aeroportuaria de Israel decretó el cierre del espacio aéreo nacional, cancelando la llegada o salida de vuelos programados, después de que el Ejército bombardease Teherán y declarase el estado de emergencia en el país.

"Se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato", informó Defensa en un comunicado enviado a las 08:15 hora local (06:15 GMT), en el que indicó que el ministro de Defensa, Israel Katz, ha declarado un estado de emergencia en todo el país.

Medios iraníes informaron de al menos tres explosiones en el centro y norte de Teherán poco después de que Israel anunciase que había lanzado ataques contra la República Islámica.

"Se han levantado columnas de humo en algunos puntos de Teherán después de que se escucharan varias explosiones", informó la televisión estatal iraní antes de que se cortase su señal.

La agencia Fars, vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní, indicó que se han escuchado al menos tres explosiones en el centro y norte de la capital iraní.

EFE escuchó un fuerte ruido en el norte de Teherán y vio como una columna de humo ascendía hacia el cielo.

Las explosiones se escucharon después de que el Ministerio de Defensa israelí afirmase que Israel ha lanzado un "ataque preventivo contra Irán" para "eliminar las amenazas" a su país, tras lo cual las alarmas antimisiles han sonado en el territorio israelí.

En ese documento en el que Katz declara el estado de emergencia, compartido por su departamento, se establece una duración del mismo de 48 horas.

Coincidiendo con el anuncio del ataque, en todos los móviles de Israel ha sonado una "alerta de emergencia extrema" avisando a la población de que busquen espacios protegidos cerca y eviten desplazamientos innecesarios, la misma que sonó cuando el Gobierno israelí atacó Irán en junio de 2025, tras lo que empezó la llamada guerra de los 12 días.

En ciudades como Jerusalén, donde se ha escuchado durante la mañana el sobrevuelo de aviones, han saltado las alarmas antiaéreas.

El ataque se produce en una situación de alta tensión regional tras semanas de amenazas de Estados Unidos de una acción militar en el país persa.