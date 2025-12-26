Es uno de los secretos mejor guardados de la costa de Cádiz y desde aquí obtendrás unas vistas increíbles al Atlántico

Pocos secretos se mantienen a salvo en la provincia de Cádiz debido a la belleza de sus enclaves naturales. Todos quieren descubrir los entornos más bellos y salvajes de la costa de Cádiz, así que no es de extrañar que las redes sociales se llenen de imágenes, como las que vamos a ver a continuación, mostrando uno de los secretos mejor guardados de la costa gaditana.

Para ello hay que desplazarse hasta Barbate, concretamente al Parque Natural de La Breña y marismas del Barbate. Aquí parte un sendero conocido como el de La Torre del Tajo, pues al borde de los acantilados de Barbate se levanta esta torre vigía del último cuarto del siglo XVI. Esta construcción circular de más de unos catorce metros de altura fue construida para la vigilancia y defensa de la costa ante los ataques enemigos, cuyas obras fueron financiadas por el Duque de Medina Sidonia.

Una vez avistado el peligro, a través de señales de humo de día y de fuego de noche se iba avisando del mismo al resto de torres y castillos de alrededor. Hoy día, junto a otras torres y el faro de Trafalgar se constituye como uno de los lugares de más interés en el Parque Natural de La Breña y marismas del Barbate.

Pasear por este entorno natural es toda una experiencia, pero más aún es poder subir a la Torre del Tajo y disfrutar de unas vistas panorámicas del Atlántico. Tal y como se puede apreciar en el vídeo de la usuaria de Instagram Ana Sánchez, compartido por la cuenta del Patronato de Turismo de Cádiz, @cadizturismo. Un vídeo que refleja la inmensidad del contraste de tonos azules y verdes que colorean el horizonte del Parque Natural de La Breña y marismas del Barbate.