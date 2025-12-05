Barbate y Zahara de los Atunes te invitan a celebrar la Navidad junto al mar: zambombas, pestiñás, excursiones y mercados navideños

Mientras unos prefieren descubrir el encanto de los pueblos de la Sierra de Cádiz por estas fechas tan navideñas, otros se decantan por desplazarse hasta la costa gaditana y respirar la brisa del mar más invernal. Municipios costeros como San Fernando, El Puerto, Cádiz, Chiclana o Conil ya disfrutan de su programación navideña, pero aún quedan por sumarse el resto de los pueblos de la costa de Cádiz.

Barbate y Zahara de los Atunes han dado a conocer su programación navideña para que puedas disfrutar de unas navidades diferentes cerca del mar. Sus calles y plazas vivirán el mejor ambiente festivo y navideño, a tan solo unos pasos de las que se consideran las mejores playas de España.

Este viernes, 5 de diciembre, ambos encenderán su alumbrado navideño y contarán con actuaciones flamencas para amenizar la jornada. En el caso de Barbate, el encendido será a las 19:00 horas y habrá un Pregón a cargo de ‘Esencia a Navidad’, pero antes, a partir de las 16:00 horas, las academias y asociaciones de baile irán desfilando con sus actuaciones en la plaza de la Inmaculada. Mientras que, en Zahara de los Atunes, a partir de las 17:00 horas, se entonarán los primeros villancicos de estas navidades en la puerta del Ayuntamiento, de la mano de Jualili Heredia y la Sagrada Familia.

Programación Navidad en Barbate

5 de diciembre. Encendido del alumbrado municipal a las 19:00 horas y pregón a cargo de zambomba Esencia de Navidad en la plaza de la Inmaculada a las 16:00 horas.

municipal a las 19:00 horas y pregón a cargo de zambomba Esencia de Navidad en la plaza de la Inmaculada a las 16:00 horas. 6 de diciembre. Entrega de medallas Pádel a las 20:00 horas. Zambomba Peña Cultural Flamenca ‘Niño Barbate’ en la plaza Carlos Cano a las 16:00 horas.

Zambomba Peña Cultural Flamenca ‘Niño Barbate’ en la plaza Carlos Cano a las 16:00 horas. 7 de diciembre. Zambomba Hermandad de Fátima en barriada la Fátima a las 16:00 horas. Mercado navideño organizado por las AMPAS de los Centros Escolares en la plaza de la Inmaculada a las 13:00 horas.

en barriada la Fátima a las 16:00 horas. Mercado navideño organizado por las AMPAS de los Centros Escolares en la plaza de la Inmaculada a las 13:00 horas. 8 de diciembre. Bingo solidario en el salón Multiusos .

. 13 de diciembre. Zambomba Peña Cultural Flamenca ‘Niño Barbate’ en la plaza Carlos Cano.

en la plaza Carlos Cano. Del 15 al 19 de diciembre. Visita de la Cartera Real a los centros escolares.

19 de diciembre. Gala reconocimientos del C.F. Barbate. Lonja Vieja.

20 de diciembre. Pestiñá en el parque Infanta Elena a las 16:30 horas (delegación de Asociaciones). Chocolatada en el salón multiusos a las 17:00 horas (Hdad. Del Nazareno). Zambomba Peña Cultural Flamenca ‘Niño Barbate’ en la plaza Carlos Cano. Gala Solidaridad en el parque Infanta Elena.

(delegación de Asociaciones). Chocolatada en el salón multiusos a las 17:00 horas (Hdad. Del Nazareno). Zambomba Peña Cultural Flamenca ‘Niño Barbate’ en la plaza Carlos Cano. Gala Solidaridad en el parque Infanta Elena. 23 de diciembre. Cabalgata de Papá Noel y motorada. Teatro Musical ‘el Grinch’. Plaza de la Inmaculada a las 19:00 horas.

Teatro Musical ‘el Grinch’. Plaza de la Inmaculada a las 19:00 horas. 24 de diciembre. Zambomba paseo marítimo . Plaia Café a partir de las 13:00 horas.

. Plaia Café a partir de las 13:00 horas. 27 y 28 de diciembre. Campeonato fútbol.

30 de diciembre. Gran Gala de las Preuvas 2025/2026

31 de diciembre. Zambomba Peña Cultural Flamenca ‘Niño Barbate’ en la plaza Carlos Cano.

Programación Navidad en Zahara de los Atunes