Barbate y Zahara de los Atunes te invitan a celebrar la Navidad junto al mar: zambombas, pestiñás, excursiones y mercados navideños
Durante el mes de diciembre disfruta de planes navideños en estos pueblos costeros de Cádiz
Mientras unos prefieren descubrir el encanto de los pueblos de la Sierra de Cádiz por estas fechas tan navideñas, otros se decantan por desplazarse hasta la costa gaditana y respirar la brisa del mar más invernal. Municipios costeros como San Fernando, El Puerto, Cádiz, Chiclana o Conil ya disfrutan de su programación navideña, pero aún quedan por sumarse el resto de los pueblos de la costa de Cádiz.
Barbate y Zahara de los Atunes han dado a conocer su programación navideña para que puedas disfrutar de unas navidades diferentes cerca del mar. Sus calles y plazas vivirán el mejor ambiente festivo y navideño, a tan solo unos pasos de las que se consideran las mejores playas de España.
Este viernes, 5 de diciembre, ambos encenderán su alumbrado navideño y contarán con actuaciones flamencas para amenizar la jornada. En el caso de Barbate, el encendido será a las 19:00 horas y habrá un Pregón a cargo de ‘Esencia a Navidad’, pero antes, a partir de las 16:00 horas, las academias y asociaciones de baile irán desfilando con sus actuaciones en la plaza de la Inmaculada. Mientras que, en Zahara de los Atunes, a partir de las 17:00 horas, se entonarán los primeros villancicos de estas navidades en la puerta del Ayuntamiento, de la mano de Jualili Heredia y la Sagrada Familia.
Programación Navidad en Barbate
- 5 de diciembre. Encendido del alumbrado municipal a las 19:00 horas y pregón a cargo de zambomba Esencia de Navidad en la plaza de la Inmaculada a las 16:00 horas.
- 6 de diciembre. Entrega de medallas Pádel a las 20:00 horas. Zambomba Peña Cultural Flamenca ‘Niño Barbate’ en la plaza Carlos Cano a las 16:00 horas.
- 7 de diciembre. Zambomba Hermandad de Fátima en barriada la Fátima a las 16:00 horas. Mercado navideño organizado por las AMPAS de los Centros Escolares en la plaza de la Inmaculada a las 13:00 horas.
- 8 de diciembre. Bingo solidario en el salón Multiusos.
- 13 de diciembre. Zambomba Peña Cultural Flamenca ‘Niño Barbate’ en la plaza Carlos Cano.
- Del 15 al 19 de diciembre. Visita de la Cartera Real a los centros escolares.
- 19 de diciembre. Gala reconocimientos del C.F. Barbate. Lonja Vieja.
- 20 de diciembre. Pestiñá en el parque Infanta Elena a las 16:30 horas (delegación de Asociaciones). Chocolatada en el salón multiusos a las 17:00 horas (Hdad. Del Nazareno). Zambomba Peña Cultural Flamenca ‘Niño Barbate’ en la plaza Carlos Cano. Gala Solidaridad en el parque Infanta Elena.
- 23 de diciembre. Cabalgata de Papá Noel y motorada. Teatro Musical ‘el Grinch’. Plaza de la Inmaculada a las 19:00 horas.
- 24 de diciembre. Zambomba paseo marítimo. Plaia Café a partir de las 13:00 horas.
- 27 y 28 de diciembre. Campeonato fútbol.
- 30 de diciembre. Gran Gala de las Preuvas 2025/2026
- 31 de diciembre. Zambomba Peña Cultural Flamenca ‘Niño Barbate’ en la plaza Carlos Cano.
Programación Navidad en Zahara de los Atunes
- 5 de diciembre. Alumbrado navideño Ayuntamiento de Zahara. A partir de las 17:00 horas. Actuaciones Jualili Heredia y la Sagrada Familia.
- 6 de diciembre. Caseta Flamenca por Navidad en el Bar Dos Mares a partir de las 16:30 horas; Aroma a Yerbabuena en la Iguana Zahara a partir de las 16:30 horas y Las Benjumea a partir de las 16:30 horas.
- 7 de diciembre. Las Benjumea a partir de las 16:30 horas en la Novia del Mar y Familia Heredia por Navidad a partir de las 16:30 horas en la Iguana Zahara.
- 8 de diciembre. Familia Heredia por Navidad en el restaurante Dondepepe a partir de las 16:30 horas y Las Benjumea a partir de las 16:30 horas.
- 11 de diciembre. Excursión a Málaga gratuita. Inscripciones en el punto Vuela de Zahara de los Atunes o en el teléfono 635871288.
- 19 de diciembre. Excursión a Cádiz para ver el alumbrado navideño, belenes, mercadillo y mucho más. Salida a las 16:00 horas.
- 23 de diciembre. V Fiesta Solidaria Papá Noel en el palacio de las Pilas a partir de las 12:00 horas. El evento contará con una barra solidaria a beneficio del Carmen de Zahara.
- 23 de diciembre. Primer Mercadillo Navideño a beneficio de asociaciones de Zahara y Barbate. Palacio de Pilas, a las 12:00 horas.
- 28 de diciembre. Excursión Juvelandia. Salida a las 10:00 horas, regreso a las 19:00 horas. Autobús y entrada por 10 euros por persona (niños y adultos). Inscripciones por WhatsApp al teléfono 627885601
