Este pequeño pueblo de Cádiz revivirá los Sucesos de Casas Viejas con recreaciones históricas, rutas, exposiciones y mucho más durante el fin de semana

Cada año Benalup-Casas Viejas conmemora el aniversario de la trágica masacre que sucedió en este pueblo gaditano en 1933 con actos que incluyen rutas guiadas, exposiciones, mesas redondas y recreaciones históricas, entre otras actividades. De esta manera, se conserva la memoria histórica de aquellos sucesos que marcaron el destino de España, el gobierno de la Segunda República y de Manuel Azaña.

Desde entonces, este pequeño pueblo de La Janda mantiene viva la memoria de las 28 personas que murieron quemadas o fusiladas en 1933. Para este 93 aniversario, el Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas y la Fundación Casas Viejas 1933 han dado a conocer la programación de actos del 93 aniversario de los Sucesos de Casas Viejas. Unos actos que transcurrirán desde este viernes 9, al domingo, 11 de enero.

Recreación histórica de los Sucesos de Casas Viejas

La programación del 93º aniversario de los Sucesos de Casas Viejas incluye la recreación histórica e itinerante de los Sucesos, cuya puesta en escena tendrá lugar el viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de enero. El viernes y el sábado dará comienzo a las 20:30 horas, mientras que el domingo empezará a las 19:30 horas. La salida en las tres fechas previstas se realizará desde la plaza del Pijo (antiguo Sindicato de la CNT).

El acceso al recorrido que seguirá la recreación está limitado debido a las características físicas de algunas de las calles en las que transcurre con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes y la correcta visualización de la obra. Los interesados podrán recoger su invitación (máximo dos por persona) de manera gratuita en los siguientes horarios: viernes y sábado de 18:00 a 19:30 horas en el Centro Cultural ‘La Veleta’; el domingo de 17:00 a 18:30 horas en el Centro Cultural ‘La Veleta’. Cada día se repartirán los pases correspondientes a la función diaria.

La Asociación Cultural Teatral ‘El Hijo de la Luna’ se ha encargado de la dirección de la recreación que está interpretada por vecinos del municipio. Se trata de un ejercicio de memoria colectiva, en la representación intervienen casi un centenar de vecinos entre actores y asociaciones del pueblo que de manera altruista destinan su tiempo a dignificar su historia desde la cultura. Así, durante los días 9, 10 y 11 de enero se escenificará en el casco histórico de la localidad los trágicos acontecimientos de enero de 1933 con motivo del 93º aniversario de los Sucesos de Casas Viejas.

Durante aproximadamente 60 minutos, el público recorrerá a pie los lugares de los Sucesos, que durante esas noches se convertirán en auténticos escenarios de teatro: antigua sede del sindicato de la CNT; antiguo cuartel de la Guardia Civil; calle Nueva (donde estaba el casarón de Seis Dedos); calle Cuartel; y antiguo cementerio. El guion de la obra está escrito por ‘El Hijo de la Luna’, basado en documentos de historiadores locales y el libro ‘Los anarquistas de Casas Viejas’ de Jerome Mintz.

La programación conmemorativa del 93º aniversario de los Sucesos de Casas Viejas está organizada por el Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas y la Fundación Casas Viejas 1933, con la colaboración de la Mancomunidad de la Janda, Diputación de Cádiz, IES Casas Viejas, El Hijo de la Luna Teatro, Centro Cultural ‘La Veleta’, Banda Municipal de Música, V&R Cultura y Comunicación, Peripecias Libros, Asociación Cultural Recreativa ‘A nuestra manera’ y los vecinos y vecinas del municipio.

Programación de actos del 93 aniversario de los Sucesos de Casas Viejas

VIERNES 9 DE ENERO

De 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, Espacio Conmemorativo Casas Viejas 1933. Jornada de puertas abiertas hasta el domingo 11 de enero. El domingo solo abrirá de 10:00 a 14:00 horas.

Durante la mañana, IES Casas Viejas. Primera aproximación a los Sucesos de Casas Viejas a cargo de Alejandro Pérez Guillén. Dirigido al alumnado de 1º de ESO.

Durante la mañana, IES Casas Viejas. Realización de un mural en el patio bajo la coordinación del profesor de Artes Plásticas y Dibujo, Francisco Labrador. Alumnado 2º de ESO.

bajo la coordinación del profesor de Artes Plásticas y Dibujo, Francisco Labrador. Alumnado 2º de ESO. Durante la mañana, IES Casas Viejas. Estaciones de aprendizaje sobre los Sucesos . Alumnado de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato.

. Alumnado de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato. Durante la mañana, IES Casas Viejas. Exposición ‘La percepción de los Sucesos de Casas Viejas’ . Exposición de datos estadísticos obtenidos tras la realización de encuestas a la población de Benalup-Casas Viejas. Alumnado 1º Bachillerato.

. Exposición de datos estadísticos obtenidos tras la realización de encuestas a la población de Benalup-Casas Viejas. Alumnado 1º Bachillerato. Durante la mañana, IES Casas Viejas. Visita guiada al Espacio Conmemorativo ‘Casas Viejas 1933’ . Alumnado 2º Bachillerato.

. Alumnado 2º Bachillerato. Plaza de San Bernardo, 5. Se podrá visitar la creación artística ‘Historia de Casas Viejas’ de Manuel Vela Vargas, ubicada en la fachada de su casa.

A las 20:30 horas, inicio desde la plaza del Pijo. Recreación histórica itinerante por los lugares de los Sucesos. Recogida de pases en el Centro Cultural 'La Veleta' el mismo día de la representación en horario de 18:00 a 19:30 horas hasta completar el aforo del recorrido. Solo se repartirán los pases del día.

SÁBADO 10 DE ENERO

A las 10:00 horas, Sala para la Ciudadanía IES Casas Viejas. Jornada de Memoria y Educación ‘Las voces silenciadas. Mujer, memoria y resistencia en la dictadura de Franco’, promovida por la Mancomunidad de Municipios de la Janda y el IES Casas Viejas. Dirigida a profesorado, alumnado, grupos memorísticos, historiadores y ciudadanía en general.

promovida por la Mancomunidad de Municipios de la Janda y el IES Casas Viejas. Dirigida a profesorado, alumnado, grupos memorísticos, historiadores y ciudadanía en general. 1ª parte: Sala para la Ciudadanía del IES Casas Viejas. A las 10:00, recepción e inauguración institucional; a las 10:30 horas, ponencia de apertura ‘Vivir, callar, resistir: Mujeres bajo la dictadura’ ; a las 11:15 horas, pausa café; a las 11:45 horas, mesa redonda ‘Memoria, educación y resistencia femenina: Relatos desde la historia y el aula’; a las 13:00 horas, proyección documental y coloquio con el público; y a las 13:30 horas, cierre y conclusiones.

; a las 11:15 horas, pausa café; a las 11:45 horas, mesa redonda ‘Memoria, educación y resistencia femenina: Relatos desde la historia y el aula’; a las 13:00 horas, proyección documental y coloquio con el público; y a las 13:30 horas, cierre y conclusiones. 2ª parte: Calles de Benalup-Casas Viejas y Centro Cultural Jerome Mintz. A las 16:30 horas, ruta guiada por los lugares de los Sucesos a cargo del historiador local, Pepe González . El punto de partida será la puerta del Ayuntamiento. A las 18:30 horas en el Centro Cultural Jerome Mintz, concierto ‘Enlorquecida. Un viaje musical por el universo de Federico García Lorca’, a cargo de Tito Alcedo e Isabel García

A las 12:30 horas, Oficina Municipal de Turismo. Ruta por los lugares de los Sucesos de los Sucesos de Casas Viejas.

A las 20:30 horas, inicio desde la plaza del Pijo. Recreación histórica itinerante por los lugares de los Sucesos. Recogida de pases en el Centro Cultural ‘La Veleta’ el mismo día de la representación en horario de 18:00 a 19:30 horas hasta completar el aforo del recorrido. Solo se repartirán los pases del día.

DOMINGO 11 DE ENERO