Este pueblo mágico de España esconde la mayor catarata de la provincia de Cádiz: “Una estampa de gran belleza natural”

Entre zambombas, comidas navideñas, compras y paseos por los pueblos y ciudades gaditanas para ver su alumbrado navideño, aún queda tiempo para recorrer los rincones más bellos de la provincia de Cádiz. Este mes de diciembre coge tu mochila y ponte los zapatos más cómodos que tengas para aventurarte a explorar la Sierra de Cádiz.

Uno de los lugares que tienes que visitar es Villaluenga del Rosario, integrado en la Red Pueblos Mágicos de España y el pueblo más pequeño de la provincia de Cádiz. Es el que más cuevas tiene, incluso tres de las cuatro simas más importantes de Andalucía se encuentran aquí. De hecho, los espeleólogos llevan años explorando la zona, contabilizando más de ochenta cuevas y simas cartografiadas.

A pesar de que Villaluenga del Rosario sea el pueblo más pequeño de Cádiz, cuenta con una grandeza a nivel natural digna de ser explorada. Una de sus joyas naturales es la Catarata del Chorrero, la más grande que existe en la provincia gaditana. Tras las intensas lluvias que hubo el pasado mes de marzo, esta catarata “dormida” se despertó y deja imágenes sorprendentes como la que ha compartido el alcalde de Villaluenga, Alfonso Moscoso, en Facebook.

“Tras las intensas lluvias de los últimos días, la mayor Catarata de Cádiz nos ofrece hoy una estampa de gran belleza natural. El agua, protagonista indiscutible, vuelve a dar vida al entorno y a recordarnos los monumentos naturales y riqueza paisajística de nuestro municipio”, ha destacado el alcalde con las imágenes de cómo ha sido el espectáculo natural de esta catarata tras las lluvias antes del fin de semana. Además, ha recordado que “los visitantes que acudan con mascotas deben llevar a los perros siempre atados durante todo el recorrido, por seguridad y respeto al ganado que pasta en los campos”.