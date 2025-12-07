Este pequeño pueblo de Cádiz vivirá una Navidad mágica bajo el murmullo de sus fuentes: gastronomía, feria del libro y un Belén Viviente con mucha tradición

Benamahoma es el refugio perfecto para los amantes de la naturaleza. Esta pedanía de Grazalema se encuentra a los pies de la Sierra del Pinar, una de las zonas más hermosas del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Aquí, la brisa del viento azotando las hojas de sus árboles y el murmullo del agua de sus fuentes crean un ambiente repleto de paz y tranquilidad para vivir una Navidad inolvidable.

Grazalema ha dado a conocer su programación navideña 2025 y la de Benamahoma. Así que, si estas navidades quieres alejarte de la ciudad y disfrutar de tiempo de calidad en un entorno rural en contacto con la naturaleza, toma nota de todo lo que ofrece este pequeño pueblo gaditano. Además de disfrutar de la gastronomía y actividades navideñas, el próximo 13 de diciembre celebrará su Belén Viviente, una de las celebraciones más aclamadas por estas fechas.

Programación Navidad Benamahoma

Jueves 11 de diciembre. Desayuno de Navidad para los abuelos y abuelas del programa de Mayores Activos de Benamahoma. Salón bajo Dependencias Municipales.

Sábado 13 de diciembre. XI Belén Viviente de Benamahoma. Desde las 12:00 horas hasta las 20:00 horas. Degustación de platos típicos y Zoco navideño. (Programa aparte).

Miércoles 17 de diciembre. Visita de las Carteras Reales a Benamahoma. 18:00 h. a 19:30 h. Dependencias Municipales.

Sábado 20 de diciembre. Visita de Papá Noel. Colchoneta hinchable. De 11:00 a 14:00 horas - Plaza de las Huertas. Disney villanos “Entre el bien y el mal”. Musical. 17:00 horas - Plaza de las Huertas.