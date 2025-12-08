Varios frentes atlánticos vuelven a traer la lluvia a Cádiz desde el miércoles

Tras un puente marcado por el sol y el buen tiempo, varios frentes atlánticos vuelven a traer la inestabilidad a la provincia de Cádiz. Según la Agencia Estatal de Meteorología, el miércoles y el viernes de esta semana que acaba de comenzar estarán marcados probablemente por la llegada de estos eventos meteorológicos que dejarán lluvias en la mitad occidental y harán descender las temperaturas máximas en una semana con altibajos térmicos.

Las precipitaciones arrancarán, de este modo, ya en la madrugada del martes al miércoles, prolongándose durante la jornada con posibles tormentas en los municipios de la costa noroeste, dando paso a un jueves nublado, pero sin lluvias según las predicciones actuales. Ya el viernes regresarán a partir de la madrugada, igualmente, dejando un inicio de fin de semana marcado por el agua, con lluvias que se prolongarán hasta la madrugada del viernes al sábado. La AEMET avanza la mañana y la tarde, así como el resto del fin de semana estarán marcados por las nubes, y algún momento de sol.

En cuanto a las temperaturas, serán de 9 grados las mínimas en Jimena de la Frontera el miércoles y de 18 grados las máximas en el litoral gaditano, mientras que el jueves bajan a 8 grados en la Costa Noroeste y en la Sierra, con unas máximas de 19 y 20 grados en buena parte de la provincia.

Un noviembre más frío de lo habitual: dos grados menos

La temperatura media de la provincia de Cádiz el pasado mes de noviembre fue de 16,7 grados centígrados, considerado con un carácter térmico cálido, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). No obstante, fue dos grados inferior al mismo mes del año 2024, cuando se registró 18,8 grados de media y fue considerado como un mes extremadamente cálido.

Según el resumen climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología, la temperatura de la provincia fue la segunda media más alta de todas las provincias andaluzas por detrás de Almería (17,6 grados), y por delante de Málaga (17,3 grados) y Huelva (15,2 grados). Por su parte, Granada (con 11,1 grados) y Jaén (12,8) fueron las provincias que registraron las temperaturas más bajas en Andalucía.

Según la Aemet, el mes de noviembre, en cuanto a temperatura ha tenido un carácter normal en Andalucía, con una temperatura media de 12,6 grados, 0,6 grados por encima del promedio, siendo el mes de noviembre número 22 más cálido desde 1961.

Comparativamente con Cádiz, esto supone que la provincia se situó en noviembre por encima de la media de la comunidad autónoma en algo más de cuatro grados