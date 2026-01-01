La previsión de lluvia amenaza en San Fernando la Cabalgata del Heraldo para el próximo domingo

Las previsiones de lluvia que se manejan para los próximos días podrían empañar la recta final de las fiestas navideñas en San Fernando, si bien la jornada del próximo lunes -5 de enero- es, por el momento, la que cuenta con una menor probabilidad de precipitaciones, por lo que en principio no se teme por la Cabalgata de la Ilusión.

No ocurre lo mismo para el domingo 4, día en el que está prevista la Cabalgata del Heraldo por las calles de la ciudad y para el que se prevén también importantes lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta un 100% de probabilildad de precipitaciones en la localidad isleña, que durante todo el día se verá afectada por intensas lluvias. De hecho, los pronósticos apuntan hasta 24,4 litros por metro cuadrado, según indican otras páginas web especializadas (eltiempo.es), en la que se anotan también rachas de viento que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora.

El mal tiempo pone así en jaque la celebración de la Cabalgata del Heraldo de los Reyes Magos, que desde hace años se ha convertido en la antesala del 5 de enero. La situación, no obstante, mejora para el lunes, el día en el que llegarán Sus Majestades de Oriente a la localidad.

Para esa jornada, las probabilidades de lluvia descienden hasta un 65%, según el pronóstico de la Aemet. Y hasta el 20% durante la franja horaria de la tarde, con lo cual inicialmente no se teme por su celebración.

Así, de hecho, lo ha aclarado el propio Ayuntamiento de San Fernando en sus redes sociales a raíz de las preguntas que numerosos ciudadanos le habían realizado en este sentido por la previsión de lluvia.

"Por el momento, y todo parece indicar que será así, el día con menor probabilidad de lluvia es precisamente el lunes 5 de enero, por lo que la Gran Cabalgata y el resto de actividades previstas se mantienen para dicho día", ha afirmado en un post en el que recuerda también las horas clave de esa jornada: a las 11.00 horas, llegada de los Reyes Magos en helicóptero al estadio de Bahía Sur; a las 12.30 horas, recorrido por los barrios de la ciudad a bordo del Autobús Real; y a las 17.00 horas, Cabalgata de la Ilusión.

Ya el año pasado la lluvia afectó a la jornada del 5 de enero, lo que obligó a adelantar un día la Cabalgata de la Ilusión. Eso hizo también que se vivieran unas insólitas vísperas de Reyes en el interior del Ayuntamiento de San Fernando, donde los Reyes Magos, con la Estrella de Oriente y el Heraldo Real recibieron a todos los niños que quisieron pasarse a lo largo de ese día. Y a pesar del mal tiempo fueron muchísimos.

En todo caso, ahora mismo, es la jornada del Heraldo Real la que más riesgo corre por las previsiones de lluvia, aunque por el momento no se ha decidido ninguna alternativa a la cabalgata a la espera de ver cómo evolucionan los pronósticos del tiempo.