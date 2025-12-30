Unas 200 personas pasaron por la Estancia de los Reyes Magos durante su primera tarde en San Fernando
Estará abierta en el Ayuntamiento isleño hasta el próximo domingo
Cartas abiertas a la ilusión desde San Fernando
Unas 200 personas pasaron por la Estancia de los Reyes Magos solo durante la primera tarde en la que estuvo abierto al público, según el dato que el propio Ayuntamiento de San Fernando ha dado a conocer a través de sus redes sociales.
La inauguración el pasado sábado –contextualiza– coincidió con importantes precipitaciones a lo largo de toda la tarde. A pesar de ello, la Estancia de los Reyes Magos, que este año estrena ubicación en el interior del Consistorio isleño, recibió la visita de un gran número de familias en esta primera tarde.
Esta peculiar puesta en escena podrá visitarse hasta el próximo domingo, 4 de enero, de 17.00 a 20.00 horas, a excepción de este miércoles –día 31– y del mismo 4 de enero, día de la cabalgata del Heraldo, que abrirá en horario de mañana, de 11.00 a 14.00 horas.
