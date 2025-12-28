San Fernando abre sus puertas a los sueños de cada niño

Este sábado han caído chuzos de punta y ha hecho una tarde desapacible de esas de mantita, peli y sofá. Pero ni la lluvia ni el frío han podido contener la ilusión de aquellos niños cuyos planes en estos días tan especiales pasan por entregar su carta a los Reyes Magos. Ha sido un año en el que se han esforzado y se han portado bien para recibir su merecida recompensa el Día de Reyes y nada ni nadie les iba a impedir entregar a los pajes de sus Majestades de Oriente unas misivas que resumen meses y meses de deseos y anhelos.

A las seis de la tarde abría sus puertas la estancia de los Reyes Magos, que, tras años en el Castillo de San Romualdo, por primera vez se ha instalado en el interior del Ayuntamiento, concretamente en la planta noble. Esta estancia permanecerá disponible para su visita hasta el próximo 4 de enero. El horario habitual de visita será de 17.00 a 20.00 horas, a excepción del 31 de diciembre y del 4 de enero, que abrirá de 11.00 a 14.00 horas. Este espacio sólo cerrará el 1 de enero.

Los imponentes tronos de Melchor, Gaspar y Baltasar presiden estas dependencias tan especiales. / Antonio Zambonino

Vuelve a llamar la atención el lujo de detalles y el cuidado de una puesta en escena con la que el Ayuntamiento logra que San Fernando siga marcando la diferencia en la Navidad de la provincia.

Y es que la visita a esta estancia se convierte en toda una experiencia inmersiva e e interactiva que disfrutan con los cinco sentidos tanto pequeños como mayores. Las simpáticas pajes Clotilde, Andrómeda y Casiopea actúan como guías en un recorrido cuya parte principal se desarrolla en la sala capitular del Ayuntamiento.

Un arco mágico se ilumina al pasar los niños que se han portado bien. / Antonio Zambonino

Durante este itinerario los niños y sus familias pueden conocer más de cerca muchos de los secretos del día a día de los Reyes Magos y de su equipo gracias a todo tipo de maquinaria y artilugios mágicos. Aquí todo gira en torno a los deseos de los más pequeños.

De esta forma, los visitantes se encuentran con un mueble que clasifica los deseos y que saluda con humo y pompas jabonosas; con un reloj que marca al segundo el tiempo que resta hasta el Día de Reyes; con una centralita que da a voz a niños de todo el mundo en distintos idiomas y con una zona de mapas y globos terráqueos que aclaran la procedencia de los deseos.

Un reloj marca al detalle la cuenta atrás hacia el Día de Reyes. / Antonio Zambonino

Tras ese breve periplo tecnológico, los niños y niñas se enfrentan a una auténtica prueba del algodón de la buena conducta: un arco que se ilumina si te has portado bien tras atravesarlo. Y al otro lado de este arco, los imponentes tronos de Melchor, Gaspar y Baltasar, con sus respectivas coronas y estandartes. Casi nada. Y justo antes de salir, un buen número de cartas suspendidas en el aire en forma de torbellino como por arte de magia.

Una vez más, el Ayuntamiento, con su programa de actividades, invita a las familias de La Isla a soñar y a mantener la ilusión de la Navidad, independientemente de la edad que se tenga.

La cajonera de los deseos saluda con pompas de jabón a los visitantes. / Antonio Zambonino

El que sí tendrá que esperar un poco más para encontrarse con los niños y niñas será el Heraldo Real al que la lluvia le impidió ayer inaugurar su recepción en la plaza del Rey, en el mismo espacio que ocupaba la Casa de Papa Noel.

El Heraldo Real abrirá su recepción en cuanto las condiciones meteorológicas se lo permitan, siendo sus días y horas de visita los mismos que los de la estancia de los Reyes Magos.