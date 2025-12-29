Cartas abiertas a la ilusión desde San Fernando

La espera ha valido la pena. El sábado pudo abrir sus puertas la estancia de los Reyes Magos, que debutaba en la planta noble del Ayuntamiento tras años en el Castillo de San Romualdo, pero la lluvia impidió que se inaugurase la recepción del Heraldo Real en el espacio que ocupaba antes la Casa de Papa Noel. Afortunadamente, el cielo dio tregua a ratos el domingo y el Heraldo Real y sus pajes pudieron abrir por la tarde su recepción y comenzar a atender a los niños y niñas que esperaban ansiosos el momento de entregar sus cartas a los Reyes Magos.

Estas mágicas dependencias podrán visitarse hasta el próximo 4 de enero. El horario habitual de visita será de 17.00 a 20.00 horas, a excepción del 31 de diciembre y del 4 de enero, que abrirá de 11.00 a 14.00 horas. Este espacio, vinculado a la estancia real, sólo cerrará el 1 de enero. Durante todos estos días, el heraldo y su equipo atenderán a los niños y niñas, recogerán sus cartas y les entregarán dulces pensados para que todos los niños, sin excepción, puedan disfrutarlos.

Unas niñas depositan sus cartas a los Reyes Magos en el buzón. / J.A.S.B.

Una vez más, llama la atención la espectacular puesta en escena y el mimo en los detalles de cada propuesta con la que el Ayuntamiento de San Fernando enriquece la programación en torno a la Navidad. Y la recepción del Heraldo Real tampoco se escapa de esa norma. Telas y ropajes dorados de inspiración oriental que nos remiten a los relatos de Las Mil y Una Noches, una imponente alfombra persa y un llamativo buzón rojo en el que los más pequeños van depositando sus cartas a los Reyes Magos.

La recpción ya registró colas el día de su inaugración. / J.A.S.B.

El Heraldo Real y sus pajes tampoco estuvieron solos el domingo en la agenda de una plaza del rey reconvertida en la Plaza de la Navidad, ya que este lugar también fue escenario para el espectáculo circense Más difícil todavía, una propuesta cargada de imposibles acrobacias que dejaron con la boca a abierta a las familias que se acercaron a este céntrico emplazamiento.

Momento del espectáculo circense 'Más difícila todavía'. / J.A.S.B.

La programación municipal navideña aún se guarda un par de ases bajo la manga para la plaza del Rey antes de despedir este 2025. De esta manera, este lunes, de 17.00 a 18.40 horas, se desarrollará un bingo infantil navideño y el martes, de 16.30 a 19.30, tendrá lugar un taller infantil de posavasos navideños.

Con paso firme y sin descanso San Fernando sigue ofreciendo razones para permanecer como referente provincial en cuanto a la Navidad se refiere. Lo cierto es que basta con darse un paseo por el centro de la ciudad para ver que la magia y la ilusión han encontrado su hogar en La Isla.