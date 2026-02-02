De nuevo lluvias y rachas de más de 65 km/h en San Fernando

La entrada de una nueva borrasca ha dejado a primeras horas de este lunes en San Fernando rachas de viento que han llegado hasta los 62,5 kilómetros por hora, según los datos registrados por la estación meteorológica del Real Observatorio de Marina (ROA), que tiene su base en la localidad.

El momento de mayor intensidad -hasta ahora- ha ocurrido a las 7.50 horas coincidiendo también con la intensidad máxima de lluvia, que ha llegado a los 23,4 litros por metro cuadrado a la hora.

El acumulado de las últimas 24 horas roza, por el momento, unos 7 litros por metro cuadrado teniendo en cuenta que las precipitaciones han empezado en torno a las seis de la mañana. Y el viento sopla con una media que oscila entre los 30,6 y los 48,6 kilómetros por hora a primera hora de la mañana.

Por el momento no constan incidencias reseñables a causa del mal tiempo en la localidad, donde permanecerá activo el aviso amarillo por lluvias hasta las 11.00 horas con probabilidad incluso de tormenta.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este lunes será un día pasado por agua en toda la provincia. La probabilidad de que se produzcan lluvias en esta jornada -indicaba ya aeste domingo- es del 100% en prácticamente todo Cádiz y durante todo el día.

De hecho, el mapa probabilístico del servicio meteorológico se mantendrá sin cambios y mostrando los mismos porcentajes hasta la tarde del sábado 7 de febrero, momento en el que podría empezar a decaer. Hay que tener en cuenta, no obstante, que el viento soplará con cierta intensidad los próximos días, incluso con rachas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora en momentos puntuales, por lo que los pronósticos a tan largo tiempo podrían sufrir cambios, precisamente por lo incierto que pueden resultar las previsiones con esta situación de vientos fuertes.