Nuevos desalojos en Arcos en El Santiscal, Barrio Bajo y Fuente del Río
En la urbanización del Lago de Arcos viven, aproximadamente, 5.000 vecinos, donde también ha sido desalojado el geriátrico.
El Ayuntamiento arcense informa que los vecinos serán realojados, principalmente, en el pabellón y el auditorio.
Alerta en Cádiz por las lluvias de la borrasca Leonardo, en directo
El alcalde de Arcos de la Frontera Miguel Rodríguez, ha confrmado el desalojo de vecinos esta pasada madrugada en El Santiscal, parcialmente, Barrio Bajo y la Fuente del Río por inundaciones de agua procedentes del embalse de la localidad.
En la urbanización del lago de Arcos, en la que viven aproximadamente unos 5.000 vecinos, también ha sido desalojado todo el geriátrico, Residencial Lago de Arcos.
El regidor arcense ha comunicado que los vecinos afectados serán realajados, entre otras ubicaciones, en el pabellón municipal y el auditorio.
El problema viene del trasvase de agua desde el embalse de Bornos al de Arcos, que recibe más cantidad que la que desembalsa actualmente.
Miguel Rodríguez ha pedido a la ciudadanía precaución y que sigan las indicaciones de las autoridades, como Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil.
Insta a todas las personas que vivan cerca del Lago de Arcos y del río Guadalete "a desalojar sus viviendas lo antes posible".
