Se vende uno de los pisos más caros del centro de Cádiz con vistas panorámicas de la ciudad

El mercado inmobiliario de lujo en Cádiz vuelve a dejar cifras que no pasan desapercibidas. Uno de los pisos más caros actualmente a la venta en el centro de la ciudad acaba de salir al mercado por 900.000 euros, una cantidad que refleja tanto su ubicación privilegiada como sus espectaculares vistas panorámicas al Puerto marítimo, la ciudad y la Catedral de Cádiz.

La vivienda, anunciada en el portal Idealista, se encuentra en una sexta planta exterior con ascensor, un detalle clave en el casco histórico, donde este tipo de comodidades no siempre están garantizadas. Con 170 metros cuadrados construidos —140 útiles—, el piso destaca por su amplitud, luminosidad y estado de conservación, situándose como una opción exclusiva dentro del mercado gaditano.

Un piso de lujo con vistas únicas a Cádiz

Uno de los grandes atractivos de esta vivienda son sus vistas despejadas, algo poco habitual en el centro de Cádiz. Desde sus amplias ventanas se puede contemplar el perfil urbano de la ciudad, el movimiento del Puerto y la imponente silueta de la Catedral, convirtiendo cada estancia en un mirador privilegiado.

La luminosidad natural es otro de sus puntos fuertes. El piso cuenta con ventanas de doble acristalamiento y sistema oscilo-batiente, lo que no solo mejora el aislamiento térmico y acústico, sino que permite la entrada de luz durante gran parte del día gracias a su orientación norte y sur.

Distribución pensada para el confort

La vivienda dispone de cuatro habitaciones y tres baños, una distribución poco común en el centro histórico. En concreto, cuenta con tres dormitorios principales, dos baños completos y un dormitorio de servicio con baño propio, una característica muy valorada en este tipo de inmuebles de alto nivel.

A ello se suman armarios empotrados, aire acondicionado y unos acabados que, según el anuncio, se encuentran en perfecto estado, lo que permite entrar a vivir sin necesidad de reformas. Se trata de una vivienda de segunda mano, pero bien conservada y lista para nuevos propietarios.

Garaje, portería y ascensor

En Cádiz capital, disponer de plaza de garaje incluida en el precio es un auténtico privilegio, especialmente en el centro. Este piso cuenta con una espaciosa plaza en el sótano del edificio, lo que incrementa notablemente su valor de mercado.

El edificio dispone además de servicio de portería, un elemento que aporta seguridad, comodidad y tranquilidad a los residentes, reforzando el carácter exclusivo del inmueble. El ascensor, imprescindible en una sexta planta, completa un conjunto de prestaciones poco habituales en la zona.

El mercado de lujo en auge en Cádiz

Este anuncio en Idealista pone de manifiesto el auge del mercado inmobiliario de lujo en Cádiz, donde las viviendas con buenas vistas, garaje y grandes superficies alcanzan cifras cercanas al millón de euros. La escasez de este tipo de inmuebles en el centro histórico hace que cada nueva oferta genere interés tanto entre compradores nacionales como internacionales.

Con su ubicación, dimensiones y prestaciones, este piso se posiciona como una de las viviendas más exclusivas actualmente a la venta en el corazón de Cádiz, confirmando que el valor del metro cuadrado en la ciudad sigue al alza.