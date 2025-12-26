Hacienda aclara qué sucederá con el Bizum entre particulares en 2026: "La medida afecta a empresarios y autónomos"

Hacienda ha tenido que salir a aclarar uno de los temas que más dudas y preocupación ha generado en las últimas semanas: qué pasará con los Bizums a partir de 2026. Mensajes virales y publicaciones en redes sociales han llegado a asegurar que cualquier envío de dinero entre particulares tendría que declararse, algo que la Agencia Tributaria ha desmentido de forma tajante.

El nuevo control sobre los pagos digitales no afecta a los ciudadanos que usan Bizum de manera personal, sino que está dirigido exclusivamente a empresarios y autónomos que cobran por su actividad profesional a través de esta plataforma.

La medida, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2026, obligará a bancos y entidades de pago a informar mensualmente a Hacienda de los cobros realizados por Bizum cuando estén vinculados a una actividad económica.

Un cambio que busca reforzar la lucha contra el fraude fiscal y adaptar el control tributario a los nuevos hábitos de pago, pero que no implica que los usuarios tengan que declarar sus Bizums cotidianos, como compartir gastos o enviar dinero a familiares.

¿Cambia algo para los particulares?

La confusión surgida en redes sociales llegó a afirmar que, desde 2026, todos los pagos por Bizum, incluso entre particulares, tendrían que declararse ante Hacienda, o serían considerados donaciones. Esto es falso.

Hacienda ha salido a desmentir estas versiones incorrectas y ha explicado con claridad que la obligación de las entidades financieras de remitir información se limita exclusivamente a los ingresos que reciban empresarios y profesionales establecidos en España.

Por tanto, los Bizums que haces con amigos, familiares o conocidos no deben declararse. Los pagos cotidianos, como repartir cuentas de una cena, enviar dinero a un hijo o ayudar a alguien con una transferencia esporádica, no están bajo esta obligación informativa.

Además, Hacienda subraya que no se remite a la Agencia Tributaria información operación por operación en estos casos, sino únicamente resúmenes mensuales de facturación de profesionales, con identificación del empresario o profesional, número de comercio, terminales de venta y el importe facturado a través de Bizum.

¿Quienes se ven afectados por la nueva normativa?

La medida está orientada a intensificar el control fiscal de los ingresos que reciben empresas y autónomos por este medio de pago. Hasta ahora, las entidades financieras solo tenían que reportar a Hacienda pagos por Bizum superiores a 3.000 euros anuales. A partir de 2026, ese umbral desaparece y los bancos deberán informar de todos los cobros de profesionales, sin importar la cantidad, aunque se hará de forma agregada y mensual.

Esto supone una mayor capacidad para que la Agencia Tributaria cruce datos de ingresos con lo declarado por autónomos y empresas en sus declaraciones de IVA e IRPF. La finalidad de la modificación normativa es reforzar la transparencia y trazabilidad de los ingresos derivados de actividades económicas, combatir el fraude fiscal y adaptar las obligaciones informativas a los nuevos medios de pago digitalizados.

Si un autónomo recibe varios Bizums por servicios profesionales, aunque sean cantidades pequeñas, estos movimientos ya no quedarán fuera del radar informativo de Hacienda como ocurría antes de 2026. Una de las recomendaciones para los autónomos es separar la cuenta personal de la profesional. Además se deben documentar las transacciones vinculadas a la actividad económica para que coincidan con lo que se declara en la renta.

Datos importantes sobre el uso de Bizum