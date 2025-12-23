Este es el sorprendente negocio más rentable de Jesulín de Ubrique en Cádiz

Jesulín de Ubrique lleva años alejado de los ruedos, pero no del foco mediático ni del mundo empresarial. El extorero ha sabido diversificar sus inversiones y consolidar una actividad que hoy destaca por encima del resto: el negocio de las gasolineras en la provincia de Cádiz, convertido en su apuesta más rentable y estable a nivel económico.

Tras muchos años de estar en boca de todos debido a sus escarceos amorosos, con la llegada de María José Campanario su vida cambió por completo y comenzó a ser una figura menos pública y más centrado en su familia y negocios.

La sociedad Taurovox SL, fundada por el diestro en 1996 en pleno auge de su carrera, figura como dedicada al "comercio al por menor de combustible para automoción". Esa apuesta por las áreas de servicio, con una red de gasolineras en la provincia de Cádiz, ha logrado resultados sólidos durante varios ejercicios consecutivos, así lo ha desvelado El Español.

Un negocio solvente y rentable

Según las últimas cuentas presentadas en 2024, Taurovox SL ha cerrado en positivo los tres últimos años. La empresa registró un beneficio neto superior a los 62.000 euros, tras impuestos, y más de 84.000 euros antes de tributar, unos resultados que la sitúan por encima de la media del sector en términos de rentabilidad.

El balance económico muestra además un patrimonio neto que supera los 800.000 euros, con fondos propios sólidos y un nivel de endeudamiento reducido. La deuda a corto plazo se mantiene contenida, 5.504 euros, y ha disminuido respecto a ejercicios anteriores, un dato que refuerza la imagen de estabilidad financiera de la compañía.

Estos números consolidan a Taurovox SL como el principal motor económico del entramado empresarial de Jesulín, por delante de otras sociedades vinculadas a actividades inmobiliarias o ganaderas.

Presencia en la provincia de Cádiz

Jesulín de Ubrique no ha sido quien ha revelado el número de estaciones de servicios que tiene, fue Belén Esteban la que comentó en un reality que el torero tenía 12 gasolineras en Ubrique. Una implantación territorial que ha sido clave para afianzar el negocio y garantizar una clientela constante.

El sector del combustible, tradicionalmente estable pese a las oscilaciones del mercado, ha permitido al diestro mantener ingresos recurrentes y una estructura empresarial sólida, alejada de inversiones más volátiles.

Negocios vinculados al mundo inmobiliario

Jesulín no ha apostado únicamente por las gasolineras. Su presencia en negocios inmobiliarios también es relevante: es presidente de Lodoja SRL, enfocada en alquileres y compraventa inmobiliaria, y figura como copropietario de explotaciones ganaderas en Cádiz.

Entre sus activos destaca la finca Ambiciones, una propiedad emblemática en pleno Parque Natural de Grazalema valorada en cinco millones de euros y que ha funcionado tanto como residencia familiar como proyecto de eventos y turismo rural. Este intento de negocio no resultó rentable, aunque tiene otra propiedad que es la que sí que le permite seguir sacándole rentabilidad.

Alojamiento rural en El Bosque

El torero no quiso desprenderse de la que fuera su casa durante un tiempo en El Bosque y ha sido en ella donde ha puesto un negocio muy demandado. Casa El Torero es una vivienda de 350 m², con capacidad para 11 personas, tiene cinco habitaciones (dos con baño privado), dos salones -uno con chimenea-, patio interior, calefacción central, cocina, comedor, cuatro baños, wifi y garaje para dos coches. En el exterior hay un jardín de 150 m² y una gran piscina.

Este alojamiento rural se ha convertido en un gran reclamo y no hay opciones disponibles hasta el mes de febrero, el precio para un fin de semana supera los 600 euros. A pesar de tener diferentes negocios en activo, la principal fuente de ingresos del torero son las gasolineras que tiene repartidas por Ubrique.