La sorprendente confesión de Toñi Moreno a Jesulín de Ubrique: "Yo estaba enamorada de él"

La relación de Toñi Moreno y Jesulín de Ubrique no es actual, ambos coincidieron en MasterChef Celebrity, pero lo cierto es que se conocían desde hace muchos años. El torero es el invitado especial en el programa que se emite este miércoles 1 de octubre en Canal Sur, Gente Maravillosa, que presenta Toñi Moreno y es que se celebra las 200 emisiones. Para este capítulo tan especial han querido contar con Jesulín de Ubrique al que han puesto a prueba en una cámara oculta.

El romance de Toñi Moreno y Jesulín de Ubrique

La complicidad que existe entre la periodista y el torero es más que evidente y en el programa han salido a relucir algunas de las imágenes más antiguas que hay de ellos juntos y no sólo eso, sino que Toñi Moreno ha acabado haciendo una confesión que ha dejado a todos muy sorprendidos. "Yo estaba enamorada de él". En la imagen que aparece de fondo se ve a Jesulín de Ubrique acompañado por los que en su día eran su apoderado y el ganadero y se ve en la misma imagen a Toñi Moreno.

Viendo esa fotografía antigua, ha sido cuando la presentadora se ha atrevido a desvelar que en su día estuvo enamorada del torero. Un romance que no pudo ser, pero que lo cierto es que ha dejado paso a una bonita amistad que se ha consolidado con el paso de los años.

Moreno ha relatado cómo era Jesulín en aquella época y ha afirmado que el torero llevaba una libreta en el que apuntaba el número de teléfono de las "niñas que iba encontrando en todas corridas de toros" y en su caso "me llamaba al fijo de mi vecina Pepi y decía: 'Me puedes pasar con su vecina, por favor'. Yo iba superilusionada y me decía: 'Paloma y yo no, no soy Paloma, Lidia, no Lidia no soy, Carmen y le respondía soy la Toñi. Ah hombre Toñi, estaba pensando en ti'".

Esta anécdota ha hecho reír al público presente en el plató de Gente Maravillosa y es que en otra época, Jesulín de Ubrique era conocido aparte de por su faceta como matador de toros, como un gran mujeriego. Por lo que no sorprende a la audiencia el relato que ha contado la presentadora en su programa. A día de hoy, el protagonista de la historia puede tomarse esta anécdota con gracia porque su vida ha cambiado mucho y sobre todo porque tiene una amistad muy estrecha con Toñi Moreno.

No ha sido el único momento en el que la complicidad se ha apoderado de la situación y es que ambos mantienen ese cariño que les provoca bromear continuamente. Durante la entrevista con el torero, Toñi Moreno confiesa que conoce muy bien a Jesulín y él afirma que lo que dice es cierto. En ese momento la periodista afirma que "no te conozco tan bien como hubiera querido, pero bueno".

Las risas tanto del público como del propio torero no se hacen esperar y este aprovecha para lanzarse a la piscina y contestarle: "estás a tiempo todavía". En ese ambiente tan relajado y entre risas, Jesulín ha querido dejar claro que había sido una broma y es que lleva casado con María José Campanario desde 2002.

Jesulín se convierte en una 'persona maravillosa'

Durante la cámara oculta que el programa prepara para Jesulín de Ubrique, el torero debe ver a un joven que acosa a su exnovia. La situación se da en un bar en el que la joven trabaja como camarera en un bar de unos amigos de Jesús Janeiro. El torero presenciará la intimidación que ejerce el actor sobre la joven y no dudará en meterse de lleno para poner remedio a las circunstancias. Esta cámara oculta está aprobada por la asociación Stop Violencia de Género Digital.

Ya en plató, Jesulín le revelará a Toñi Moreno que su sueño de niño no era ser torero y, con lágrimas en los ojos, le contará el motivo real que le llevó a vestir de luces. Además, el programa le sorprenderá gracias a la ayuda del maestro Paco Ojeda que le hará una confesión que emocionará al torero.