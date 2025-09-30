Antoñito Molina se convierte en padre y vive este momento acompañado del Nazareno de Cádiz: "Y yo que creía que era feliz..."

El cantautor gaditano Antoñito Molina ha dado la bienvenida a su primera hija, Vega, en un momento que él mismo ha definido como "una locura preciosa". El artista compartió la feliz noticia con sus seguidores a través de Instagram, donde publicó varias imágenes en las que aparece visiblemente emocionado y acompañado, como no podía ser de otra forma, de la devoción que lo une al Nazareno de Cádiz.

"Creía que era feliz...pero ahora la vida se me paró"

El músico abrió su corazón con un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales. "Y yo que creía que era feliz… que sí, que lo sería… pero ahora la vida se me paró", escribió Molina en referencia al nacimiento de su hija. En el mismo texto tuvo palabras de admiración hacia su pareja, a la que calificó como "increíble, de otro planeta", y confirmó que la pequeña Vega había llegado al mundo "sanita y sonriendo ya".

El cantante, que en los últimos años se ha consolidado como una de las voces más queridas de la nueva generación de la música andaluza, subrayó que tanto él como su pareja viven estos días "llenos de felicidad, con una sonrisa tonta que nos acompaña a todas horas".

El Nazareno de Cádiz, presente en el momento más especial

Antoñito Molina no oculta su profunda vinculación con Cádiz y con la figura del Nazareno. En las fotografías compartidas en Instagram se aprecia cómo la imagen del Regidor Perpetuo de la ciudad está presente en este nuevo capítulo de su vida, reforzando esa conexión entre fe, tradición y vivencias personales que el artista siempre ha defendido en público.

Este gesto ha tenido un eco especial entre sus seguidores, ya que para muchos la presencia del Nazareno simboliza la unión entre la vida artística de Molina y sus raíces gaditanas. Un acompañamiento espiritual que da aún más peso al relato íntimo del nacimiento de su hija.

Agradecimiento al Hospital de Jerez

En su publicación, Molina quiso dedicar un espacio especial al personal sanitario que los atendió durante el parto en el Hospital Universitario de Jerez. Nombró expresamente a ginecólogas, matronas, anestesistas, auxiliares y enfermeras que hicieron posible que todo transcurriera con normalidad.

"Gracias al Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Jerez. Qué suerte tenemos familia. Gracias a todos los profesionales de Consultas que han vigilado el final del embarazo, y a quienes nos cuidaron en el paritorio: matronas, auxiliares, anestesista, ginecólogas, enfermeras, celadora… Rosa, Isa, Manoli, Ana Beatriz, Sara… y todo el personal de la planta de Maternidad… No os olvidaremos jamás!", expresó con gratitud y destacando la dedicación y el trato recibido en un momento tan íntimo y trascendental.

Apoyo de la familia y de su equipo

En su mensaje, el cantante también tuvo palabras para su familia y para su equipo de trabajo de 33 Producciones, a quienes agradeció haber estado a su lado en estos días "intensitos". Subrayó que se ha sentido arropado no solo por sus allegados, sino también por quienes lo acompañan en su carrera profesional, que ahora se ve marcada por este acontecimiento personal.

"Esto es una locura preciosa", concluyó Molina, resumiendo en una frase la montaña rusa de emociones que está viviendo tras la llegada de Vega.

La publicación no tardó en llenarse de mensajes de cariño de seguidores y amigos del mundo de la música, que celebraron con él el nacimiento de su hija. Muchos destacaron el tono cercano y la naturalidad con la que el cantante compartió un momento tan íntimo, algo que refuerza la relación de complicidad que mantiene con su público.

El nacimiento de Vega supone un antes y un después en la vida personal de Antoñito Molina, que ahora afronta esta nueva etapa con la emoción de un padre primerizo y el respaldo de la fe que lo acompaña desde siempre.