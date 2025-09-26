Manu Sánchez se emociona al contar su historia con el Nazareno de Santa María: "Creo en él, creo en Cádiz"

Con la voz entrecortada y una palpable emoción, el humorista gaditano Manu Sánchez ha compartido recientemente una íntima y conmovedora experiencia relacionada con su devoción al Nazareno de Cádiz. En un vídeo difundido en TikTok a través del canal 101TV Sevilla, Sánchez reveló detalles hasta ahora poco conocidos de su vínculo espiritual con esta imagen religiosa y el gesto de fe que lo marcó.

Un voto silente cada viernes

Según el relato del artista, la conexión se remonta a la madre de su amigo José, quien desde hace años acude todos los viernes a la iglesia de Santa María, en Cádiz. Allí, coloca tres velas: dos por sus hijos y una más “por mí”, dijo él. Ese sencillo acto devocional, explicó Sánchez, conmovió profundamente su corazón: "La madre de mi amigo José pone cada viernes tres velas: dos por sus hijos y otra por mí". Esto lo hace desde hace muchos años, antes de que el presentador conociera su diagnóstico de cáncer. La amistad de Manu Sánchez con su amigo Jose es muy cercana, tanto que casi que se consideran hermanos y algunos por la calle, así lo interpretan.

Impulsado por ese gesto silencioso, en cierto momento decidió hacer una promesa: acompañar al Nazareno durante su salida procesional. Fue así como, a modo de gratitud y convicción, se integró en la penitencia que rodea al Regidor Perpetuo de Cádiz. "Yo creo en la madre de José, en José, en esa vela, creo en el Nazareno de Cádiz, creo en Cádiz y en todo lo que ahí sucede", confesó el humorista al abordar el significado simbólico de ese compromiso.

Una promesa cumplida

"De alguna manera yo quería agradecerle cuando salí de hospitalizaciones muy largas, tediosas y complicadas a Cádiz y ese cariño. Hice promesa de ir en silencio detrás del Nazareno". El episodio más significativo ocurrió en la Semana Santa de 2024, en el Jueves Santo. Manu Sánchez asistió a la procesión del Nazareno y estuvo detrás de su paso como penitente, cumpliendo así con la promesa que había hecho en silencio. El hecho, dijo él, le generó una emoción honda y una reafirmación personal. "Fue algo muy especial", resumió al compartir su experiencia.

En su testimonio, Sánchez insistió en la fuerza simbólica que tiene para él ese acto: una mezcla entre gratitud, devoción y pertenencia. No se trata solo de honor o tradición, sino de algo que siente como propio: una conexión con la ciudad que lo ha acogido siempre como a uno más y con una fe que, aunque íntima, no necesita de grandes declaraciones públicas.

Entre el arte, la devoción y Cádiz

Si bien Manu Sánchez es conocido por su faceta humorística y su presencia mediática, esta confesión revela un ámbito más profundo de su vida. Como pregonero del Carnaval de Cádiz 2026, su vinculación emocional con la ciudad ya estaba fuera de duda. Ahora, al exponer públicamente su relación con el Nazareno, deja al descubierto una sensibilidad íntima —y no exenta de espiritualidad— que muchos admiradores desconocían.

Para Cádiz, el Nazareno no es solo una imagen religiosa: representa uno de los símbolos más arraigados de su identidad cofrade y espiritual. Que alguien con tanto arraigo público como Manu Sánchez hable de su compromiso personal con esa devoción aporta resonancia en los ámbitos cultural y social.

En sus propias palabras: "Creo en él, creo en Cádiz". Esa frase resume mucho más que una confesión: es un lazo entre lo íntimo y lo colectivo, entre la fe silenciosa y la ciudad entera.