Manu Sánchez: "Agradezco que pidan que sea pregonero, pero hay un montón de gente antes que yo"

Aunque ha vivido muchas noches bonitas en el Falla, la de este lunes no se le olvidará en la vida al humorista Manu Sánchez, a quien el coro de Barbate 'El baúl de la Piquer' ha dedicado un emotivo tango que a buen seguro le servirá de bálsamo para el cáncer que ha sufrido en los últimos meses y del que se está recuperando. Al acabar la actuación del coro, Sánchez bajó a dar las gracias al grupo y a sus autores. "Estoy reponiéndome, tragando saliva. He dejado de llorar casi terminando el popurri. Estoy muy contento de estar viviendo el Carnaval más importante de mi vida", señalaba a Diario de Cádiz.

Sobre el tango en cuestión apuntó que "estoy acostumbrado a algún toquetazo, de guasa, y he vivido noches bonitas en el Falla, pero no me esperaba todo un tango", decía quien sigue viniendo al Concurso "como un niño al que le tiemblan las piernas. Fíjate que era yo el que estaba emocionado pidíéndole a Mano Varo un selfie", comentaba en relación al mítico coplero barbateño.

La copla pedía en su final para Manu Sánchez el nombramiento como pregonero del Carnaval. "Creo no merecerme casi nada de lo que me han dicho en el tango y después, medio en broma medio en serio, le he dicho a Manolo y a Cardoso que con el final del tango me han metido en un lío pidiendo que yo sea pregonero. Lo agradezco, pero hay un montón de gente antes que yo". El humorista y presentador precisó que "yo intento, desde mi profesión de comunicador, y ya que tengo un altavoz en mi mano, contar el porqué de mi enamoramiento con Cádiz y con esta fiesta. Lo hago sin pensar en nada más, lo hago porque cuando uno está enamorado lo da todo". "Bueno, no me importaría ser el pregonero del año 2075 o 2080, que eso será buena señal de que seguiremos por aquí haciendo ruido y así habrán sido ya pregoneros todos los que lo merecen antes que yo", bromeó.

El tango tiene más sentido por cuanto Manu Sánchez tiene una estrecha relación con Barbate. "Es mi patria chica. Decidieron mis padres por mí que ese iba a ser nuestro paraíso, nuestro escondite, cuando todavía las vacas campaban a sus anchas por la playa y aquello no se había turistificado. Muchos de los momentos felices de mi vida son barbateños. Me siento un barbateño de vocación y de devoción", afirmó. Y es que para Sánchez "Barbate es un sitio que nunca está suficientemente bien contado. Muchas veces aparecen noticias con cosas que tienen poco que ver con la realidad de este pueblo. Por eso es bueno subrayar sus bondades cada vez que podemos". Tras la actuación, Manu departió con el alcalde de Barbate, Miguel Molina, que bajó a felicitar al coro.

Cardoso y la copla "con mensaje moderno"

Uno de los autores del coro, José Manuel Cardoso, dijo tras el pase de preliminares que Manu Sánchez "ha pregonado mucho a Barbate. El tema de su enfermedad, por su vinculación con nuestro pueblo, cayó como una bomba. Porque es un ejemplo de persona enamorada de nuestra tierra y de nuestras cosas. Y queríamos hacerle este homenaje por barbateño y por gaditano que trata de tan buena manera al Carnaval". Añadió que "personas como él elevan el Carnaval a un nivel intelectual más alto que el que le damos los gaditanos, que no le vemos a esta fiesta lo que le ven los de fuera. Quizás porque ya estamos acostumbrados a convivir con ella. Y como andaluz, cada vez que habla defendiendo a Andalucía da lecciones que serían ejemplo para un nuevo Ideal Andaluz, tranquilamente".

El coplero salió de cantar "con buenas vibraciones". El grupo barbateño trae un homenaje a la copla. "Es una idea más abierta frente a las dos primeras que estaban relacionadas con la mar, con Barbate, queriendo aportar al concurso y demostrando que se puede hacer copla con mensaje moderno", concluyó.