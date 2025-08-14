Manu Sánchez pregonará el Carnaval de Cádiz 2026
El humorista andaluz y presentador ha sido la persona designada por el Ayuntamiento para anunciar la fiesta el próximo 14 de febrero de 2026 en la plaza de San Antonio
El popular humorista y presentador de televisión Manu Sánchez será el pregonero del Carnaval de Cádiz 2026.
Así lo ha anunciado este jueves en el Gran Teatro Falla el alcalde de Cádiz, Bruno García, confirmando uno de los nombres que desde hace años suena para pregonar la fiesta grande de la ciudad.
Manu Sánchez es un viejo conocido ya del Carnaval de Cádiz, al que está muy vinculado por afición, habiendo protagonizado algunos trabajos audiovisuales y siendo asiduo durante el Concurso de Agrupaciones, tanto de público como a través de sus apariciones en Canal Sur Televisión.
El pregón del Carnaval de Cádiz 2026 tendrá lugar el sábado 14 de febrero, día de San Valentín, en la Plaza de San Antonio.
