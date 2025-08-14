Manu Sánchez pregonará el Carnaval de Cádiz 2026

Manu Sánchez reacciona con este gesto tras darse a conocer su nombramiento como pregonero del Carnaval de Cádiz 2026

El popular humorista y presentador de televisión Manu Sánchez será el pregonero del Carnaval de Cádiz 2026.

Así lo ha anunciado este jueves en el Gran Teatro Falla el alcalde de Cádiz, Bruno García, confirmando uno de los nombres que desde hace años suena para pregonar la fiesta grande de la ciudad.

Manu Sánchez es un viejo conocido ya del Carnaval de Cádiz, al que está muy vinculado por afición, habiendo protagonizado algunos trabajos audiovisuales y siendo asiduo durante el Concurso de Agrupaciones, tanto de público como a través de sus apariciones en Canal Sur Televisión.

El pregón del Carnaval de Cádiz 2026 tendrá lugar el sábado 14 de febrero, día de San Valentín, en la Plaza de San Antonio.