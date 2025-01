Manu Sánchez, homenajeado por la comparsa 'La tribu': "Han unido mis dos grandes debilidades: Andalucía y el Carnaval"

El segundo pasodoble de la comparsa 'La tribu', de Chapa y Raúl Cabrera, ha homenajeado esta noche de lunes, quinta de preselección en el COAC 2025, al humorista sevillano Manu Sánchez, que se encontraba en un palco del Falla y que recibió, tras la interpretación de la copla, el aplauso unánime del público, puesto en pie. La copla ha ensalzado el andalucismo de un artista que lleva por bandera siempre a la región que le vio nacer.

Tras la actuación, Sánchez se acercó a la trasera del escenario para dar las gracias a los componentes de la comparsa. "No me lo merezco. Le decía ahora al Waxi -uno de los integrantes- que con quién habían hablado, ¿no será que me estoy muriendo, no?", bromeaba en relación al cáncer testicular que padeció y que le hace seguir estando alerta.

"Yo siempre estoy muy cercano a este grupo, porque hemos vivido muchas cosas cerca, como el duelo de Juan Carlos. Para mí son dioses, gente a la que admiro y sigo desde niño. Ahora mismo estoy flotando y quiero abrazarlos y besarlos", declaraba en improvisada rueda de prensa. "Y convidarlos", apuntaba el Piojo. A lo que Manu contestó "qué pronto aprende la tribu las costumbres autóctonas".

"Mis dos debilidades"

Un emocionante pasodoble de esperanza de la comparsa 'La tribu' para Manu Sánchez, "luchador, rebelde y carnavalero" / Miguel Gómez

"Estoy procesando aún el pasodoble. Han ligado mi nombre con Andalucía, con esos paralelismos, con ese color esperanza al final. Han unido mis dos grandes debilidades: Andalucía y el Carnaval. El pasodoble es mi niño ahora, una obra de artesanía preciosa. Insisto en que no me lo merezco", añadió el humorista.

Por último explicó que "el Chapa me ha dicho que el grupo me tiene mucho cariño y ha insistido en que se me haga esta letra. Ya tengo un recuerdo bonito para enseñarle a mis niños para siempre, y decirles que esto le pasó a papá un precioso día de Carnaval en Cádiz"