Andy, de Andy y Lucas, estalla: “Yo personalmente habría suspendido la gira”

En una entrevista exclusiva concedida a El Debate, Andy Morales, ha lanzado un mensaje contundente sobre el final de la carrera con su compañero Lucas González: "Yo, personalmente, lo he pasado muy mal desde mayo. Incluso habría suspendido la gira", afirma el cantante sin ningún tipo de tapujos. En los últimos meses, ha salido a relucir la posible mala relación entre ellos y se ha acrecentado con la intervención de Lucas en un programa de televisión donde no hablaba bien de su compañero.

La gira de despedida, titulada Nuestros últimos acordes, pone su punto final el 10 de octubre en el Palacio de Vistalegre (Madrid), tras 22 años de éxitos, complicidades y —ahora también— desencuentros.

Así se fraguó el adiós de Andy y Lucas

Andy Morales recuerda que la decisión de dar por terminada la etapa juntos llegó de la mano de las dificultades físicas de Lucas —quien sufre una cardiopatía que le ha hecho tener que frenar el nivel de estrés que mantiene. Esto se ha sumado a la ya famosa operación de nariz que ha sido portada de muchos titulares debido al fatídico resultado obtenido por no haber sido un buen enfermo, según las palabras del propio cantante.

El gaditano tiene clara cuál es su postura actual sobre el futuro del grupo. "Yo no puedo asegurar que vayamos a volver; ahora mismo te diría que no, porque siento que es una etapa que debo cerrar. No veo seguir cantando con Lucas", declara con firmeza.

Más allá de lo médico, la tensión entre los dos compañeros parece haber afectado a la unidad que hay entre ellos y Andy no ha tenido reparos en responder acerca de los rumores de distanciamiento entre ellos. "Desde los inicios siempre han existido rumores… Es verdad que últimamente ha sido todo más turbio por los problemas personales de Lucas, pero son cosas de la vida… Yo, personalmente, lo he pasado muy mal desde mayo. Incluso habría suspendido la gira. Y Lucas ha pasado por muchos problemas personales también. No me gustaría estar en su pellejo", sentencia Andy.

La presión mediática ha afectado mucho a Andy

Andrés Morales ha vivido esta última etapa con gran sufrimiento y es que estar todo el tiempo presente en los titulares ha afectado a su manera de vivir. En la entrevista concedida a El Debate afirma que: "Ha llegado un punto en el que me he sentido perseguido. Hace poco la prensa me siguió en coche por una nacional, adelantando como locos. Tuve que meterme por carriles para despistarlos. Me parecía surrealista: con 43 años, huyendo como un delincuente. Eso no puede ser".

Un balance positivo y una carrera en solitario

El gaditano afirma que su carrera como parte del grupo de Andy y Lucas ha sido muy buena. Han tenido momentos mejores y peores, pero es algo inevitable con el paso de los años. Se quedan en su memoria momentos imborrables que ha vivido a lo largo de estos 22 años como músico y aunque el final esté siendo más turbio de lo que le gustaría, hace un balance positivo de su carrera. "Hemos vivido momentos muy bonitos a lo largo de nuestra carrera".

Andy afirma que espera seguir en la música porque es lo que le hace mantenerse vivo y espera poder disfrutar de una carrera en solitario aunque no tenga garantizado el éxito que ha tenido con su compañero Lucas que le ha llevado a conseguir un Premio Ondas. "Si puedo vivir de ello, genial, y si no, buscaré otra cosa. Pero me dé de comer o no, no voy a dejar la música", concluye Morales.