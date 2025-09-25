La fecha del último concierto de Andy y Lucas en su gira de despedida

El adiós definitivo de Andy y Lucas ya tiene fecha marcada en el calendario. El próximo viernes 10 de octubre, el Palacio de Vistalegre de Madrid acogerá el último concierto del dúo gaditano, que cierra así la gira Nuestros últimos acordes. Será una cita cargada de emoción, invitados especiales y un repaso por los grandes éxitos que les convirtieron en un fenómeno musical desde principios de los 2000.

Un legado que marcó a varias generaciones

Andrés Morales y Lucas González, más conocidos como Andy y Lucas, comenzaron como dos amigos de instituto de Cádiz que compartían afición por la música y el carnaval. Lo que empezó como un sueño juvenil terminó convirtiéndose en una de las trayectorias más sólidas del pop español.

Con más de dos millones de discos vendidos, doble disco de diamante, 20 discos de platino y más de 800 conciertos a sus espaldas, el dúo ha conseguido cifras que reflejan su impacto. Himnos como Son de Amores, Tanto la quería o Yo lo que quiero siguen sonando dos décadas después, consolidando a Andy y Lucas como parte de la banda sonora de toda una generación.

La gira de despedida, que ha recorrido España con entradas agotadas en prácticamente todas sus fechas, tendrá en Madrid su cierre definitivo. Según la organización, se espera un concierto lleno de sorpresas y colaboraciones, en el que los fans podrán revivir la historia musical de los gaditanos.

Polémicas en la recta final

Aunque la gira ha sido un éxito rotundo, no ha estado exenta de controversias. Hace unas semanas, Lucas sorprendía con unas declaraciones en el programa Me quedo conmigo que fueron interpretadas como reproches hacia su compañero Andy. Sus palabras generaron titulares y especulaciones sobre la tensión interna del dúo, que desde entonces se ha visto en el centro del debate mediático.

A estos roces se sumó el malestar de Lucas con un promotor. Se le ha acusado al artista de tener una deuda de 360.000 euros con un promotor, algo que el cantane ha desmentido muy enfadado: "Es un sinvergüenza, se ha inventado todo". "¿Qué deuda tengo yo? Si yo soy millonario, si yo he vendido tres millones de discos, lo siento si suena muy prepotente", afirmaba Lucas a los reporteros de televisión que

Una despedida con sabor a homenaje

A pesar de los desencuentros recientes, el concierto de Vistalegre se plantea como un homenaje al camino recorrido. La promotora destaca que la cita servirá para celebrar más de 20 años de música, éxitos internacionales y una conexión única con el público.

El dúo, que llegó incluso a cantar en la sede de Naciones Unidas en Nueva York y fue reconocido con premios como el Ondas o el Billboard latino, ha demostrado que su historia trasciende las cifras. Andy y Lucas han sido, sobre todo, el reflejo de la sencillez de dos amigos de Cádiz que conquistaron escenarios de medio mundo.

Entradas

Las entradas para el concierto de despedida ya están a la venta a través de la web oficial del grupo (andyylucas.com). Según los organizadores, la demanda ha sido alta desde el primer momento, lo que confirma que el último adiós del dúo será uno de los eventos musicales más esperados del otoño.

El 10 de octubre no solo se cierra una gira: también se escribe el punto final de una historia compartida por millones de seguidores que, probablemente, llenarán el recinto madrileño para cantar una vez más esos temas que marcaron su juventud.