Lucas González habla acerca de su posible carrera en solitario: "No me veo"

Andy y Lucas llevan más de 20 años siendo uno de los dúos más icónicos de la música española y su carrera se para en unos meses debido a un problema médico que padece Lucas González y que impide que pueda seguir el ritmo que llevaba. Ha sido el propio Lucas el que ha relatado en el programa Me quedo conmigo, de Mediaset Infinity, cómo se ha sentido a lo largo de estos meses tras el diagnóstico y ha hecho una gran introspección acerca de su vida laboral y personal con la psicóloga Alicia González.

Tras varios episodios donde el cantante ha desgranado los hechos más descarnados que ha vivido en los últimos tiempos, su operación de nariz, las críticas en prensa y en redes sociales y las pérdidas de su padre y su hermano. Lucas ha hablado también de su relación con Andy Morales, su compañero y amigo y además ha compartido cuál es su visión de futuro para el grupo.

Lucas no quiere una carrera en solitario

El gaditano ha sido muy tajante cuando la psicóloga le ha preguntado si en el futuro se ve cantando en solitario y su respuesta ha sido muy contundente. "No me veo...". "No lo quiero, no lo deseo". "De verdad que no, no me veo... me siento aquí raro hablando contigo sin Andy..." afirma Lucas González. En este capítulo, el cantante afirma que su compañero ha sido un pilar básico en su vida y que siempre ha podido contar con él.

"Siempre hemos estado los dos, entonces ahora mismo no me veo cantando solo. Él es mi media naranja, mi amigo, mi familia y no sé, tengo uso de razón, miro para un lado y siempre ha estado él", confiesa el cantante. Lucas se plantea en el futuro, si es posible, con su compañero, pero su prioridad es descansar cuando acabe la gira de despedida y si llega el momento habrá que tener otras cuestiones en mente, como por ejemplo," ver cómo está el mundo de la música, de si tenemos que renovar, si a lo mejor tenemos que cambiar de look...", le comentaba la psicóloga.

Rumores de la posible carrera de Andy en solitario

Alicia González le da un póster y en él aparece Andy Morales cantando en solitario y le pregunta a Lucas que cómo se sentiría si eso llegase a hacerse realidad. El gaditano responde sin ningún tipo de duda y afirma que se "alegraría", además da fe que él sería el primero en apoyarlo. "Sería la primera persona en ir a verlo, lo digo de corazón, porque mi amor por él va por encima de todo". Lucas entiende que esto puede pasar y que si fuese cierto le desea "el éxito más grande del mundo".

Estas palabras de cariño y apoyo hacia su compañero no son las únicas que ha tenido Lucas a lo largo del programa. En el primer episodio manifestaba que Andy "no tiene disciplina" y que no sería capaz de llevar la carga de trabajo que él lleva sobre sus hombros. "Apoyar me apoya, pero Andy no vale para hacer eso. Es como si intento ser cámara, a lo mejor no valgo. No quiero dejarlo por los suelos, pero hay que tener una disciplina y él a lo mejor no la tiene", comentaba Lucas.

Estas declaraciones del cantante han podido ser la razón por la que Andy Morales haya publicado algunas frases con cierto significado en sus redes sociales, una vez se ha emitido la entrevista de su compañero. Lucas reconoce a la Alicia González que en esta ocasión ha sido egoísta y ha decidido participar en este programa en solitario porque sentía que tenía muchas cuentas pendientes consigo mismo, no obstante, avisó a Andy de que esta entrevista saldría a la luz y que habría partes que a lo mejor no fuesen de su agrado.

La gira de despedida de Andy y Lucas continúa y está próxima a acabar. Será entonces y con el paso del tiempo que se verá cuál es el futuro de este dúo que ha dado la vuelta al mundo llevando Cádiz por bandera.