Andy y Lucas, en el punto de mira: de reproches públicos a mensajes enigmáticos

Los últimos días han sido intensos para Andy y Lucas. Lejos de centrarse en la música, el dúo gaditano ha acaparado titulares por los reproches públicos y los mensajes velados que ambos han compartido. Un cruce de indirectas que deja entrever que la relación profesional y personal atraviesa un momento delicado. A pesar de llevar más de 20 años trabajando como un equipo, el dúo gaditano está a punto de llegar a su final como grupo al menos de manera temporal.

Lucas se sincera en televisión

El origen de la polémica estuvo en la participación de Lucas González en el programa Me quedo conmigo (Mediaset Infinity). Allí se abrió en canal y habló sin rodeos del reparto de responsabilidades dentro del grupo.

Según explicó, desde hace años es él quien asume el peso empresarial de la pareja artística: la gestión económica, el merchandising, las negociaciones, los pagos a músicos… Todo recae sobre sus hombros.

Lucas reconoció que su compañero tiene un carácter más relajado y menos disciplinado, algo que en su opinión le impide compartir esas funciones. También dejó claro que gana más dinero, en parte porque es autor de las canciones; aunque no se lleva ningçun porcentaje extra a pesar de ser quien lleva la carga administrativa.

Andy responde sin citar nombres

La contestación de Andy Morales no fue en televisión, sino en su terreno preferido: las redes sociales. En Instagram publicó una serie de frases con mensaje, sin nombrar directamente a Lucas, pero con un trasfondo difícil de pasar por alto.

Mensajes como "Gana en silencio, deja que piensen que estás perdiendo" o citas sobre la paciencia y la verdad fueron interpretados como una clara reacción a las declaraciones de su compañero. Una forma de hablar sin hablar, de marcar distancia sin entrar en una confrontación directa.

Dos estilos muy distintos

El contraste entre ambos es evidente. Lucas opta por la franqueza, exponiendo públicamente cómo se siente y las dificultades de llevar el timón económico del grupo. Andy, en cambio, prefiere un perfil bajo y responde con indirectas cargadas de significado.

Aun así, Lucas insistió en que considera a Andy parte de su familia y que, en lo económico, tratan de mantener la equidad. Sin embargo, también dejó entrever que desde que Lucas empezó a ejercer como empresario para el grupo la situación entre ellos ha podido cambiar debido a toda la presión que tiene ahora al enfrentarse a problemas que antes no tenía, mientras ve que su compañero vive mucho más tranquilo y desahogado.

¿Ruptura o simple desgaste?

Por el momento, ninguno de los dos ha dado un paso más allá. Andy no ha hecho declaraciones explícitas y Lucas no ha vuelto a responder a los mensajes en redes. Todo se mueve entre la insinuación y la interpretación.

La incógnita ahora está en saber si estas tensiones quedarán en una anécdota dentro de su gira de despedida o si, por el contrario, marcan el inicio de una ruptura definitiva. Lo cierto es que, mientras tanto, los seguidores del dúo observan con atención cada movimiento y cada palabra, conscientes de que Andy y Lucas escriben una de las páginas más tensas de su historia.