Lucas González, de Andy y Lucas, se sincera sobre su operación de nariz: "Sin mi familia hubiera caído en depresión"

Lucas González, integrante del dúo Andy y Lucas, ha roto su silencio sobre uno de los capítulos más complicados de su vida personal y profesional. En su visita al programa Me quedo conmigo de Mediaset, el artista gaditano habló con total sinceridad de cómo le ha afectado la repercusión mediática de su fallida operación de nariz. "Sin mi familia hubiera caído en depresión", reconoció con emoción, asegurando que el apoyo de los suyos ha sido clave para superar los momentos más oscuros.

Un episodio incómodo en un bar con su hijo

Lucas explicó que, más allá de los titulares y los comentarios en redes sociales, ha tenido que enfrentarse a situaciones especialmente dolorosas en su vida diaria. Una de las más difíciles ocurrió en un bar, cuando se encontraba acompañado de su hijo. Según relató, un hombre se le acercó y le lanzó una pequeña bolsa con droga insinuando que sus problemas de nariz estaban vinculados a una supuesta adicción. El cantante confesó que sintió un impulso de reaccionar de manera contundente, pero decidió contenerse y abandonar el lugar junto a su hijo para evitar un escándalo público.

Este episodio refleja hasta qué punto las especulaciones sobre su salud han traspasado la barrera de lo mediático, afectando a su intimidad familiar. "Había gente que se acercaba sin educación ninguna para preguntarme que qué me había pasado en la narib", detalló. Este tipo de situaciones o comentarios en redes sociales le han provocado malestar debido a que su hijo ya tiene acceso a ese tipo de contenido y también le hace sufrir.

Lucas compartió que la carga que ha sufrido a lo largo de estos meses ha sido desproporcionada y que no solo le ha afectado a él, sino a todo su entorno desde su mujer, su madre, su hermano y su hijo. Esto ha sido lo más doloroso de soportar para el gaditano, pero a pesar de vivir estos momentos tan difíciles siempre ha estado respaldado por su familia.

Los titulares que más le han herido

El artista reconoció que en los últimos meses se ha sentido acosado y derribado por la prensa. Admitió que en un principio negó haberse sometido a una operación estética porque pensaba que el tema apenas generaría interés y se olvidaría pronto. Sin embargo, la realidad fue muy distinta: las imágenes, los comentarios y las especulaciones se multiplicaron, llegando a causarle un gran desgaste emocional.

"Pensaba que sería cosa de una semana, pero aquello se convirtió en un circo mediático. Me equivoqué al pensar que pasaría desapercibido", señaló.

Andy y Lucas, "carne de meme"

Más allá de su caso personal, Lucas reflexionó sobre cómo percibe que la imagen de Andy y Lucas ha cambiado en los últimos tiempos. El cantante confesó que le duele ver cómo el dúo, con más de dos décadas de trayectoria y éxitos que marcaron a toda una generación, es tratado con ligereza en redes sociales. "De un tiempo a esta parte parece que somos carne de meme, como si nuestra carrera no tuviera valor o no fuésemos algo serio", comentó con tristeza.

Un testimonio de superación

Las palabras de Lucas González han tenido una gran repercusión, no solo por lo duro de lo narrado, sino también por la valentía con la que ha decidido dar un paso al frente y contar cómo vive el escrutinio público. El cantante, que junto a Andy ha firmado canciones que forman parte de la memoria musical de los últimos 20 años, quiso recordar que detrás del personaje hay una persona que también sufre y que necesita respeto.

Su testimonio en Me quedo conmigo pone de relieve la presión que pueden llegar a soportar los artistas por culpa de los focos mediáticos y las redes sociales, pero también la importancia de contar con un círculo familiar sólido que actúe como salvavidas en los momentos más difíciles.