Lucas, de Andy y Lucas, se abre en canal: su operación de nariz, la cardiopatía, el duelo por su hermano y su relación con Andy

El dúo Andy y Lucas lleva más de 20 años dedicándose profesionalmente a la música y han sido muchos los titulares que han marcado su vida debido a su exitosa carrera, pero desde hace menos de un año, los motivos por los que han sido noticias poco tienen que ver con su legado musical. Lucas González ha desnudado su vida con una sinceridad solo posible en terapia. En la nueva temporada de Me quedo conmigo, disponible desde el 10 de septiembre en Mediaset Infinity, el artista se enfrenta a sus propias inseguridades con la psicóloga Alicia González.

La salud, el duelo familiar, su futuro artístico… nada queda en silencio. Lucas relata su rinoplastia fallida y confiesa que: "Creo que es de mucha valentía estar aquí sentado teniendo como tengo yo la nariz". Admitió que no fue un buen paciente —no aplicó cremas, se quitó las gasas— y eso complicó la cicatrización. Agrega el dolor emocional de sentirse humillado: insultos sobre drogas, hasta una bolsa lanzada frente a su hijo. "Se ha hablado de temas maquiavélicos… Me tiraron una bolsa de droga… delante de mi hijo", confesó en un programa de televisión.

La cardiopatía: el motivo de su gira de despedida

La historia de Lucas va más allá del quirófano. La cardiopatía que sufre es el motor de una gira de despedida y de una decisión médica: ya fue diagnosticado con una miocardiopatía isquémica. "Hace como un año me empezaron a dar mareos y tenía la tensión muy alta. El cardiólogo me dijo que tenía problemas en una válvula y que tenía que parar", explicó, destacando que, bajo medicación, está "bien, pero no se puede estar todo el día con la cabeza pensando en lo mismo".

El gaditano ha sufrido una pérdida reciente que ha cambiado su vida para siempre y es que hace unos meses tenía que despedirse de su hermano Pedro que sufrió un infarto fulminante a los 55 años. Este revés "rompió" al cantante y es que estaba muy unido a él y esta muerte repentina en mitad de la gira le hizo replantearse todo. En 2019 también falleció su padre, a quien dedicó palabras cargadas de amor: "Tuve la fortuna de tener un buen hombre como padre… Te echaremos de menos".

Su relación con Andy en tela de juicio

El vínculo con Andy, su compañero musical y hermano de la música, también se analiza sin tapujos en la terapia. Rumores sobre tensiones, una despedida artística y el futuro son abordados con valentía: ¿qué será del dúo? Andy lo define como un hermano, con quien su hijo se llama “tito” mutuamente, y confiesan que a pesar de peleas ocasionales por terceras personas, siempre logran reconectar.

Esta temporada de Me quedo conmigo no es una confesión más: es un viaje terapéutico al corazón de Lucas, un artista que ha decidido bajar la guardia, mostrar su vulnerabilidad y reconciliarse con su historia. Salud, pérdidas, duelos, amistad, futuro, familia… una historia más allá de lo que se ha podido escribir acerca de ella.