Andy y Lucas emiten un comunicado desmintiendo la supuesta pelea entre ellos: "Buscan hacer daño"

Andy y Lucas se encuentran en plena gira de despedida, los artistas gaditanos llevan más de 20 años en la música y anunciaron su retirada el pasado 2023, desde entonces llevan a sus espaldas un gran número de conciertos del tour Nuestros últimos acordes. La noticia durante estos días no ha sido la carrera artística de los cantantes sino la supuesta mala relación que existe entre ellos y que habría llegado incluso a un plano físico.

Lucas González ya desmintió este bulo en el programa de Y ahora Sonsoles, pero aun así, las informaciones al respecto no han cesado y por esta razón se han visto obligado a emitir un comunicado conjunto donde explican cuál es su situación actual y afirman que este tipo de noticias lo único que pretenden es "buscar controversia y hacer daño sin razón alguna".

"Después de una semana en la que hemos sido objeto de múltiples especulaciones por parte de ciertos medios de comunicación, queremos desmentir rotundamente todas las informaciones que se han difundido acerca de nuestra relación personal y profesional. Ni nos llevamos mal, ni ha existido ningún tipo de conflicto físico entre nosotros. Lamentamos profundamente que se estén promoviendo noticias falsas que solo buscan generar controversia y hacer daño sin razón alguna.", comienza el comunicado emitido por los cantantes y que han subido a sus redes sociales.

"Nos une una amistad de muchos años, un cariño sincero como el de dos hermanos, y una pasión compartida por la música que sigue tan viva como el primer día. Amamos lo que hacemos y, como siempre, vamos a seguir dándolo todo en el escenario. Queremos dejar claro que la gira continuará tal y como estaba prevista, finalizando el próximo 10 de octubre, con la misma entrega, profesionalidad y buen humor que nos ha caracterizado durante más de dos décadas de trayectoria", para Andy y Lucas lo más importante es mantener fiel a su música y sus seguidores garantizándoles que los conciertos que están por venir se celebrarán.

El comunicado continúa con una petición a sus fans. "Pedimos encarecidamente a nuestros seguidores y al público en general que no den credibilidad a rumores infundados ni a informaciones procedentes de terceros que no buscan otra cosa que perjudicar sin fundamento. Creemos firmemente que nuestra carrera ha sido seria, consolidada y ejemplar, y no merece ser manchada por especulaciones sin sentido."

Por supuesto, los artistas ponen en valor y agradecen a su público el apoyo y el cariño que les brindan siempre y desean volver a verse en los conciertos. "Os agradecemos el cariño de siempre y os esperamos con los brazos abiertos en nuestros próximos conciertos, donde estaremos, como siempre: unidos, comprometidos y felices sobre el escenario. Un fuerte abrazo, Andy & Lucas"., concluye el comunicado emitido tanto por Andrés Morales como por Lucas González.

Con esta publicación los gaditanos esperan dar este tema por zanjado y que la normalidad se vuelva a instaurar en sus vidas. Andrés Morales, Andy, no ha llegado a pronunciarse acerca de lo que le ha sucedido en la pierna y que le provocó la salida del concierto para ser atendido en el hospital, aunque sí que ha compartido la publicación conjunta en sus redes sociales.