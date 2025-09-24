Lucas, de Andy y Lucas, estalla contra un promotor de su última gira que lo acusa de una deuda de 360.000 euros: "Es un sinvergüenza, se ha inventado todo"

El cantante gaditano Lucas, de Andy y Lucas, vuelve a protagonizar otra polémica. Esta vez con el encargado de sus conciertos, quien ha denunciado al dúo musical por cantidades millonarias. Andy y Lucas no pasan por un buen momento, con ambos componentes enfrentados. A este momento convulso, se suma la reclamación de una cantidad de dinero considerable por parte del organizador de la gira. Lucas se mostró contundente sobre este tema ante las cámaras de Espejo Público de Antena 3 cuando fueron a preguntarle a las puertas de su casa en Toledo.

En el espacio de Atresmedia, una de las tertulianas habló de una deuda de 360.000 euros de Lucas en concepto de honorarios con un promotor musical que se encargó de cerrar más de 30 conciertos para la gira "Nuestros Últimos Acordes". Lo que se apunta también es que la deuda es directamente con Lucas, que es el gestor de la sociedad del dúo. El promotor musical asegura que esta deuda no es con Andy, quien es, según este programa, un asalariado. Asimismo, también comentan en el plató de televisión que la gira de despedida fue más una estrategia de marketing para conseguir más entradas que una realidad.

Lucas atendió, ataviado con un chándal del Cádiz CF, desde la puerta de su casa a los medios para desmentir que tenga deudas de miles de euros con uno de los promotores musicales de la última gira. "Es un sinvergüenza, le estáis dando cancha a un sinvergüenza", dijo visiblemente enfadado ante los micrófonos. "Es mentira total, ahora lo voy a denunciar yo", aseguró. Al ser preguntado sobre la supuesta deuda, mostró cara de sorpresa y cuestionó de vuelta a los periodistas diciendo: "¿Qué deuda tengo yo? Si yo soy millonario, si yo he vendido tres millones de discos, lo siento si suena muy prepotente".

"No tiene vergüenza, no tengo contrato con él para nada, se ha inventado todo", asegura. Sobre ir a los tribunales adelantó que "se lo voy a sacar todo". "El tipo viene, me deja tirado antes de hacer la gira, no hay nada firmado", cuenta. Y añadió que: "Ahora me pide que le pague la gira, que la hice junto con Andy", negando que este promotor que le reclama ese dinero tenga algo que ver con la confección de la gira.

El futuro de Andy y Lucas: cuándo es el último concierto

El clima entre Lucas González y Andy Morales es frío y tenso. Por un lado, Lucas aprovechó su aparición en un programa de Telecinco para llamar indisciplinado a su compañero. En respuesta, Andy lanzó un enigmático mensaje en su Instagram dando a entender que en su momento hablará. Ahora los rumores apuntan a que sus carreras seguirán en solitario. Un supuesto que Lucas de momento descarta.

Según la versión de Lucas en Telecinco, sobre él recae la gestión de Andy y Lucas en la parte más empresarial y seria y ya se ha cansado de cargar sobre sus hombros tanta carga. Detrás de todo esto, también hay una serie de desencuentros económicos. La relación entre ambos es meramente profesional con el objetivo puesto en concluir la gira que terminará el 10 de octubre en el Palacio Vistalegre de Madrid. Al contrario de esta versión extendida a través de los medios de comunicación, Lucas se afana en demostrar ante la prensa que no hay ningún tipo de enfrentamiento con su compañero. De hecho, el pasado martes 23 de septiembre aseguró ante las cámaras que le desea lo mejor en su futuro profesional y que prefiere no hablar más para que no se interprete mal.