Miguel Ángel, víctima de una estafa de 11.000 euros: "En 25 minutos, lo habíamos perdido todo"

Una captura de pantalla de la Operación Libélula que acabó con una de las bandas de estafas online más activas de España

Un hombre fue estafado con 11.000 euros por uno de los grupos criminales más activos de los últimos años y que tenía su base de operaciones en Cádiz. Todo esto ocurrió mientras Miguel Ángel, la víctima de estafa, paseaba de compras con su familia por las calles del centro de Madrid. La banda fue desmantelada en 2023 en San Fernando y su cabecilla era menor por entonces. La Policía Nacional logró frenar las estafas en la Operación Libélula que se saldó con 23 detenidos. En total, estafaron más de 350.000 euros.

Uno de los testimonios que ayudó a poner el foco en estos ciberdelincuentes fue el de Miguel Ángel, quien contó al programa Equipo de Investigación de La Sexta lo que le había ocurrido. Cuando en mitad de una tarde daba un paseo con su familia, recibió la llamada de una supuesta alerta, una voz al otro lado que se identificaba como del equipo de seguridad de su entidad bancaria le decía que le habían avisado por mensaje de texto de una brecha de seguridad en sus cuentas. Los estafadores llamaban para "verificar directamente con el titular" que todo estaba bien.

"Me habla una persona diciendo que era del equipo de ciberseguridad del banco, que si había accedido a mis cuentas con un iPhone 7 desde la provincia de Cádiz. Algo que yo negué. En ese momento me advirtió que estábamos siendo atacados y que teníamos que salvaguardar nuestros ahorros", cuenta el afectado.

Acto seguido, le comunican que habían visto una transferencia de 500 euros, que era para comprobar si había dado permiso para esa operación. En caso contrario, se ofrecían a cancelar esa orden. "Pensaba que estaba hablando con mi banco", lamenta ante las cámaras. Al buscar en Google el número desde el que llamaba, este aparecía como asociado a su sucursal bancaria. Fue otro de los trucos de los ciberdelincuentes.

"Querían que cogiera todos mis ahorros y los transfiriera a una supuesta cuenta segura. Durante toda la conversación con este supuesto empleado,yo fui el que recibí toda la información. El número de cuentas que tengo con el banco, dos de ellas con titular junto a mi mujer. También me dieron los cuatro últimos números de varias de las cuentas. Se oía por detrás a otros compañeros suyos hablando. En otros momentos, incluso había hilo musical como en los bancos y estaba usando una jerga bancaria", relata Miguel Ángel. Después de todo ese proceso, Miguel Ángel lo perdió todo. "Me estafaron más de 11.000 euros, en 25 minutos lo habíamos perdido todo", reconoce con pesar.

Los 24 detenidos por estafas en Internet eran de San Fernando

La Operación Libélula tuvo lugar en 2023 y se saldó con un total de 24 detenidos, todos ellos de San Fernando y con una edad media de 20 años. El líder de la trama era menor de edad en la fecha del operativo de la Policía Nacional y acabó en un centro de menores. De este recinto se escapó durante una visita al dentista pero logró ser interceptado de nuevo. En el momento que se produjo la Operación Libélula, al cabecilla lo apresaron en Marbella, donde disfrutaba de un alto tren de vida.

Una investigación pionera iniciada en San Fernando permite detener a un menor que estafó más de 350.000 euros por internet

El menor conocía la forma de gastar el dinero estafado sin dejar rastro. Lo hacía a través de carteras digitales de criptomonedas para no dejar rastro del mismo. Sus víctimas, normalmente, recibían un SMS que mandaban a páginas falsas de cierto parecido a las originales de los bancos. Otra de las formas de actuar era también con llamadas telefónicas haciéndose pasar por un operador, como hizo con Miguel Ángel. Siempre había una supuesta alerta que había que arreglar, dando apareciencia de buenas intenciones al engaño.

Las investigaciones en 2023 cifraban el importe estafado en un total de 350.000 euros, después de obtener datos bancarios de más de 100.000 clientes de banca online de toda España.