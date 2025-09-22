El sueldo de los soldados de la Armada de Estados Unidos en la Base de Rota: salarios más altos según rangos e ingresos extras
Los militares de la Armada de Estados Unidos enviados a la Base de Rota reciben un salario que oscila entre los 1.200 dólares y los más de 15.000 dólares mensuales. Las ganancias de los marines estadounidenses se pueden ver incrementadas todavía más en conceptos como mudanza, por hablar un idioma extranjero, entre otros bonus.
El salario base de un soldado norteamericano alistado a la US Navy es como mínimo de 1.200 dólares mensuales para un aprendiz que lleva menos de cuatro meses en el ejército. A partir de ahí, el tiempo es dinero dentro de la Marina estadounidense y el sueldo crece a medida que se gana en antigüedad. Por supuesto, los ascensos de categoría están premiados con hasta 15.000 dólares al mes.
Entre otras ventajas, los soldados estadounidenses tienen mayores exenciones de impuestos, tienen seguro de salud y educación gratuita. Una serie de derechos que son importantes extras, ya que en Estados Unidos las facturas sanitarias son considerablemente elevadas. En el caso de los marines estadounidenses en Rota, también tienen algunas ventajas como no pagar el IVA al comprar un vehículo.
El sueldo de los marines de EEUU en la Base de Rota según rango
La Armada de Estados Unidos establece los salarios base de sus soldados en unas tablas según el tiempo de servicio y el puesto que ocupan. De esta manera, hay una diferencia mensual de unos 13.800 euros. Además, a eso se le suman una larga lista de extras que pueden hacer todavía más grande la brecha entre un marinero y un almirante.
Este es el salario mensual de los marines de EEUU con menos de 3 años de experiencia:
- Aprendiz: 1.836 dólares
- Marinero: 1.931 dólares
- Contramaestre de Tercera Clase: 2.139 dólares
- Contramaestre de Segunda Clase: 2.333 dólares
- Contramaestre de Primera Clase: 2.546 dólares
- Contramaestre jefe: 2.944 dólares
- Contramaestre mayor: 4235 dólares
- Contramaestre jefe maestro: 5.173 dólares
- Suboficial: 3.038 dólares
- Suboficial jefe 2: 3.461 dólares
- Suboficial jefe 3: 3.911 dólares
- Suboficial mayor 4: 4.282 dólares
- Suboficial mayor 5: 7.615 dólares
- Alférez: 3.108 dólares
- Subteniente: 3.580 dólares
- Teniente: 4.144 dólares
- Teniente comandante: 4.713 dólares
- Comandante: 5.462 dólares
- Capitán: 6.552 dólares
- Contralmirante de segunda clase: 8.641 dólares
- Contralmirante de primera clase: 10.399 dólares
- Vicealmirante: 14.696 dólares
- Almirante: 15.800 dólares
Todos estos salarios crecen de manera escalonada de forma anual. Asimismo, hay cargos específicos como los de contramaestre que reciben un plus más a su subida a partir de los ocho años de servicio.
Los soldados de EEUU con bonus especiales cobran hasta 40.000 dólares por alistarse
Según especifica la Armada estadounidense en su web, los nadadores de combate SEAL y los operadores de vehículos de transportes SEAL tienen derecho a una serie de prestaciones y bonficaciones añadidas al sueldo. Los SEAL son los miembros de la Armada estadounidense encargados de las operaciones avanzadas.
Estos son los extras que reciben los soldados de las operaciones avanzadas de la Armada de EEUU:
- Plus por alistamiento: 40.000 dólares
- Plus por retención de habilidades críticas. Máximo 150.000 dólares
- Pago por asignación de servicio especial: 450 dólares mensuales
- Pago por buceo: 215-340 dólares mensuales
- Pago por demolición: 150 dólares mensuales
- Pago por paracaidismo: 150-225 dólares mensuales
- Pago por idioma extranerjo: mensual una vez que se obtiene la habilidad
Asimismo, los oficiales también tienen asignados una serie de bonus especiales a su nómina:
- Bonificación por Operaciones Especiales Avanzadas: Máximo 75.000 dólares
- Bonificación por retención de habilidades críticas: un oficial de rango medio puede ganar 45 000 dólares por un contrato de tres años o 125 000 dólares por un contrato de cinco años
- Pago por asignación de servicio especial: 110 dólares mensuales
- Pago por buceo: 175 dólares mensuales
- Pago por demolición: 150 dólares mensuales
- Pago por paracaidismo: 150-225 dólares mensuales
- Pago por idioma extranerjo: mensual una vez que se obtiene la habilidad
- Pago por uso de vehículos: 300 dólares mensuales
- Pago por saltos de riesgo: 225 dólares mensuales
- Pago por idioma extranjero: 50-100 dólares mensuales
