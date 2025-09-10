Los soldados de Estados Unidos en la Base de Rota se libran de pagar por el carnet de conducir en España: permiso gratuito y sin examen de la DGT

Los militares de Estados Unidos llegados a la Base de Rota pueden obtener el permiso español de conducir de forma gratuita gracias al convenio de defensa firmado con España y sin pasar por examen. Es uno de los puntos recogidos en el pacto suscrito entre ambos países. Eso sí, esta norma es aplicable únicamente a militares y personal civil dependiente de la Armada de EEUU en Rota que tengan un carnet de conducir de Estados Unidos.

"Los poseedores de un permiso de conducir válido expedido por las autoridades competentes de EEUU, recibirán un permiso de conducir español. Estos permisos serán expedidos gratuitamente sin examen por la correspondiente Jefatura Provincial de Tráfico", aclara de manera clara el artículo 38 del convenio firmado entre ambos países publicado en el BOE.

Los soldados estadounidenses con licencia para conducir en su país tan solo tienen que rellenar un impreso, adjuntar dos fotografías y esperar el plazo límite de dos semanas que tarda en contestar Tráfico para obtener su permiso. El carnet concedido siempre será equivalente al que tuviese la persona en Estados Unidos y no supone la pérdida de esos derechos en EEUU. Mientras que no llega el carnet definitivo, se concede la autorización temporal siempre que lleve una traducción española del documento norteamericano.

En cuanto a la renovación del carnet de conducir será gratuita también y los plazos de validez se intentarán adaptar al tiempo de permanencia del efectivo militar en España. Una vez que el soldado estadounidense deja España por finalizar su misión, tiene que devolver el carnet de conducir a la DGT. Aún así, también pueden perder de manera prematura el permiso español en caso de infringir las normas de tráfico. En cuanto a la conducción de vehículos militares, España tan solo exige portar una traducción del carnet estadounidense.

¿Cuánto vale un carnet de conducir en Estados Unidos?

La "gratuidad" del carnet de conducir para soldados de EEUU pueden sorprender a ciudadanos que sufren para conseguir uno en territorio nacional. Bien por los costes del permiso o por la dificultad para superar los exámenes. Sin embargo, este permiso se concede porque se considera que ya en su país han superado las evaluaciones pertinentes. Por lo que tan solo se les da clases sobre leyes de tráfico españolas en la propia base por unos días pero sin la necesidad de superar ningún test.

El coste total del carnet de conducir en Estados Unidos es de entre 20 y 100 dólares. Dentro de esta tarifa se incluyen la tasa de solicitud, los exámenes y la expedición del permiso. Esto no incluye las clases prácticas, que no son obligatorias. Muchas personas se presentan directamente al examen. El coste medio de una clase práctica en Estados Unidos es de entre 50 y 80 dólares, según el Estado. Por lo que un carnet de conducir en Estados Unidos para alguien que necesite dar clases prácticas tiene un coste similar e incluso más alto que en el caso español.

Realmente, es similar en España, donde no hay obligatoriedad de dar clases prácticas con una autoescuela. En España el coste de las mismas oscila entre los 30 y los 50 euros, según la provincia y existen paquetes de varias clases para reducir gastos. La media de gasto por español en el carnet de conducir va desde los 600 euros a los 1.500 euros. Un factor del que depende mucho las veces que se suspenda. La tasa de la DGT para sacarse el carnet de conducir cuesta 94 euros e incluye dos convocatorias para el examen teórico y otra para el práctico. Además, se debe pasar por un reconocimiento médico cuya media de coste es de 50 euros.