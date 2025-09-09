Por qué desde la Base de Rota seguirán enviándose armas a Israel pese a la prohibición de España

La Base de Rota podrá seguir permitiendo el envío de armamento a Israel pese a la prohibición expresa del Gobierno de España de que eso ocurra en puertos y aeropuertos españoles. El vigente convenio de Cooperación para la Defensa firmado por España y Estados Unidos en 1988 se lo permite al país norteamericano. Estados Unidos podrá usar Rota y Morón para hacer escala de buques o aviones que transporten material de defensa para Israel.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio un paso al frente el pasado lunes 8 de septiembre denunciando el genocidio en Gaza y anunciando una serie de medidas. Entre ellas, el embargo de armas a Israel y la prohibición de que barcos y aviones con material militar para Israel puedan quedarse en puertos o aeropuertos españoles.

Pese a todo, Estados Unidos, el principal socio de Israel en la escalada bélica contra Palestina que ya deja 60.000 muertos, podrá seguir utilizando las bases españolas gracias al acuerdo bilateral entre países. El gobierno norteamericano no está obligado a informar a España sobre el destino final del armamento que transportan desde Rota. Algo que se especifica en el artículo 37: "El gobierno español renunca a su facultad de requerir el refrendo de las órdenes de destino". No obstante, sí han comunicar la carga de todos los navíos y aviones que arriben en la base gaditana, concretando si portan explosivos u otro material bélico.

Según el artículo 32 de este acuerdo, Estados Unidos tiene que avisar y solicitar autorización a España para "las operaciones de carga o descarga de municiones y explosivos en los puntos que expresamente se designen a tal fin, así como para su transporte terrestre, marítimo o aéreo, dentro del territorio español".

El pacto, tal como recoge el artículo 2, da licencia expresa a Estados Unidos a usar las instalaciones militares. "España concede a los Estados Unidos de América el uso de instalaciones de apoyo y otorga autorizaciones de uso en el territorio, mar territorial y espacio aéreo españoles para objetivos dentro del ámbito bilateral y multilateral de este convenio", detalla expresamente.

Estas son las nueve medidas de España contra Israel por el genocidio en Palestina

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un paso adelante a nivel diplomático con la aprobación de medidas destinadas a condenar la destrucción de Gaza por parte de Israel. El Ejecutivo español pasa de las palabras a las acciones reales y reclama a sus socios de la UE que haga lo propio.

Las medidas aprobadas son las siguientes: