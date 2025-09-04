Los soldados de Estados Unidos llegados a la Base de Rota dicen adiós a sus 'pickups' y todoterrenos: por qué se ven obligados a cambiar de vehículo en España

Los soldados estadounidenses de servicio en la Base de Rota se ven obligados a replantear su modelo de coche privado. Algo a lo que les incita la propia Armada de Estados Unidos incluso antes de llegar a España. La principal razón detrás de esto es que los ciudadanos norteamericanos acostumbran a usar un tipo de vehículo de grandes dimensiones que difícilmente podrá usarse en carreteras españolas.

Tal como informa la propia marina estadounidense, los enviados a la Base de Rota y sus familiares pueden adquirir coches en España y están exentos de pagar el IVA. De esta manera, les aconseja acerca de traer su propio vehículo de Estados Unidos. Sobre todo porque el prototipo de coche 'pickup' que posee un ciudadano tipo estadounidense es complicado de usar en España: "Muchas carreteras españolas son estrechas y el aparcamiento suele ser complicado", apuntan desde el propio ejército estadounidense.

De este modo, sostienen que los pequeños vehículos son la mejor opción frente a camionetas, grandes deportivos y 4x4. "Pueden ser un obstáculo al viajar fuera de la base o al conducir por las carreteras antiguas y estrechas de muchas ciudades", aseguran.

Este fue el coche más vendido en Estados Unidos

Un indicativo del tipo de coche de preferencia en el país norteamericano son las estadísticas de ventas. En este caso, el vehículo que lleva años consecutivos copando el liderato es la serie F de Ford, según datos de JATO Dynamics. Es un tipo 'pickup', un vehículo utilitario de considerable altura, con potencia y con una zona de carga amplia. En Estados Unidos, se vendieron el año pasado 765.649 unidades de Ford F Series. En segundo lugar, uno del mismo estilo, el Chevrolet Silverado, con 542.517 unidades. Este modelo ni siquiera se comercializa en Europa. El tercero en discordia es un Toyota RAV 4 (475.193 unidades), un todoterreno de grandes dimensiones que sí está disponible en España pero es menos común que otros modelos de la marca nipona. Por contra, en España, el vehículo más matriculado durante 12 años consecutivos es el Dacia Sandero, un ejemplo de las diferencias en cuanto al tipo de vehículo medio que se usa en un país y en otro.

¿Pueden conducir en España los soldados de la Base de Rota con un carnet de Estados Unidos?

Al margen del tipo de coche, los ciudadanos estadounidenses en España tendrán que tener en cuenta una serie de cuestiones legales para conducir. El carnet de conducir estadounidense no valdrá en ningún caso para las carreteras españolas. Es por ello que, una vez en la Base de Rota, los militares norteamericanos tienen que tramitar la obtención del documento español. Los militares estadounidenses con permiso en Estados Unidos podrán validarlo una vez en España gracias a un acuerdo intergubernamental, siempre a partir de los 18 años de edad.

Tal como advierte la propia Armada, los permisos militares o temporales para conducir un automóvil no son aceptados por Tráfico y solo se admite el reglamentario para toda la población en EEUU. Para obtener el permiso de conducción, los marines estadounidenses tendrán que superar un examen sobre las leyes y señales de tráfico en España. Esta evaluación la realizan los recién llegados a Rota durante los primeros días en la base gaditana en un curso destinado a que conozcan la sociedad española. El tiempo medio de obtención del carnet de conducir para un militar estadounidense con todo en regla es de dos semanas.