El dinero que ganan los soldados de Estados Unidos por mudarse a la Base de Rota: la Armada les cubre hasta la indemnización por romper un contrato de alquiler

Los militares estadounidenses que son obligados a trasladarse a la Base de Rota tienen cubiertos muchos de los gastos de la mudanza. La Armada de EEUU protege así a sus efectivos de una posible merma económica por tener que cumplir con sus obligaciones. Los marines enviados a las instalaciones militares en suelo gaditano tienen cubiertos casi todos los gastos para traer sus pertenencias y casi todo lo que abonen mientras no se asientan en una residencia fija. Las cuantías pueden llegar a ser muy elevadas, mucho más allá de los 2.000 dólares.

El conocido como subsidio por transferencia al extranjero que destina la Armada de EEUU a sus soldados busca ayudar con los gastos propios de dejar el hogar para asentarse en un país extranjero. En este caso, España. Una de las partidas está destinada a varios tipos de gastos tales como el coste del transporte de una mascota, la matriculación del coche y otro tipo de costes que surjan. El montante total para un soldado sin familia es el sueldo de una semana o 650 dólares. En caso de ser un empleado con familia, el ingreso es de 1.300 dólares o dos semanas de salario. Para obtener una dieta mayor, el marine o trabajador debe presentar una factura con todos los gastos para que el Gobierno norteamericano realice el ingreso.

Otro de los gastos que sufraga la Armada de EEUU tiene que ver con el vestuario. Los soldados y otro tipo de personal militar tienen incluido el coste de las vestimentas siempre que se trasladen a un puesto extranjero o superior a zona 2 dentro de EEUU. En este caso, los marines llegados a Rota pueden optar a esta dieta que les concede 600 dólares a un empleado sin familia, 1.000 dólares a un empleado con un familiar y 1.300 dólares a un empleado con más de dos familiares.

Este es el dinero que paga EEUU a sus soldados que se mudan por las "molestias" de una mudanza

En tercer lugar, están los denominados "gastos de subsistencia". En este punto se incluyen todo lo que tiene que ver con la previa a una mudanza. Alojamientos temporales, comidas, lavandería, limpieza en seco. El importe a ingresar se calcula según el puesto que la persona tenga en EEUU,sin importar lo que vaya a desempeñar en Rota, y según su situación familiar. El coste de alojamiento previo a la partida se podrá pagar por separado y será una agencia la encargada de realizar los ingresos. La dotación presupuestaria se puede realizar hasta 10 días antesde la marcha a España.

Por otro lado, la legislación estadounidense también contempla la multa económica que el marine puede llevarse por incumplir un contrato de arrendamiento al dejar su vivienda para irse a su nuevo destino. El ingreso de este importe no será superior a las cantidades pactadas previamente en ese contrato ni a tres meses de alquiler.

En total, un soldado estadounidense que se destine a Rota puede obtener importantes sumas de dinero para sufragar los altos costes de lo que supone cambiar de país y hasta de continente.