Mari, pescadera: "Para descongelar las gambas para Navidad hay que echarle agua, sal y limón"

El marisco es uno de los grandes protagonistas en la fiestas navideñas y es que en la mayoría de las mesas en estas fechas suele haber algún plato de marisco. Gambas, langostinos o cigalas se repiten en millones de hogares, pero no siempre se manipulan correctamente antes de llegar al plato. Precisamente sobre este error tan común ha querido alertar Mari, pescadera del Mercado de Verónicas, en Murcia, a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, donde explica cuál es la forma correcta de descongelar las gambas sin estropearlas.

Esta pescadera pone enfásis en que nunca se deben descongelar las gambas en la nevera. "Las gambas se congelan formando un bloque y, si las dejamos en la nevera, se descomponen y se ponen negras", advierte. Un cambio de color que no solo afecta al aspecto, sino también a la calidad y al sabor del producto.

El error más común al descongelar el marisco

Según explica la pescadera murciana, uno de los fallos más habituales es sacar el marisco del congelador la noche anterior y dejarlo reposar en frío. Aunque pueda parecer una opción segura, lo cierto es que este proceso provoca que el marisco pierda textura y se deteriore con rapidez.

Por eso, su recomendación es bien distinta y mucho más sencilla. "Lo que yo siempre recomiendo es coger el marisco unas tres o cuatro horas antes", señala Mari, dejando claro que no hace falta recurrir a métodos complicados ni a cambios bruscos de temperatura.

Agua fría, sal y limón: la clave del proceso

El método que propone Mari se basa en tres ingredientes básicos que todos tenemos en casa: agua fría, sal y limón. El primer paso es colocar las gambas en una tarrina con agua fría. A continuación, se añade un puñado de sal. Este gesto tiene una función muy concreta: "La sal evita que el marisco coja el sabor del agua y que se endurezca", explica.

El último toque lo pone el limón. Basta con cortar uno y añadir un poco del jugo al recipiente. Gracias a esta mezcla, las gambas comienzan a soltarse poco a poco del bloque de hielo en el que se congelaron.

Uno de los aspectos que más sorprende de este método es su rapidez. "En media hora, más o menos, estarían descongeladas", afirma la pescadera. En el caso de mariscos de mayor tamaño, como las cigalas, el proceso puede alargarse un poco más, pero el resultado es el mismo.

El objetivo, insiste Mari, es que el marisco quede exactamente igual que cuando se compró, conservando su sabor, su textura y su aspecto original. "Nunca en la nevera, siempre con agua fría, un puñado de sal y limón", resume. Son muchos los usuarios en redes los que han dejado comentarios en la publicación de Mari para agradecerle el consejo sobre cómo descongelar las gambas de cara a las fiestas.