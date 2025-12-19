El chef Ángel León prepara un aperitivo ideal para Navidad: "Se necesitan sardinas y dos berenjenas"

Los preparativos para Navidad siempre suelen dar muchos quebraderos de cabeza, horas interminables en la cocina y muchas preparaciones a la vez, pero en esta ocasión, el chef Ángel León viene con un aperitivo que es sencillo y que no requiere de mucho tiempo. El chef del mar demuestra con esta receta que la alta cocina también puede ser accesible. Sardinas frescas y berenjenas son los grandes protagonistas de una receta que sorprende por su sabor, su textura y su sencillez.

Este aperitivo está pensado para servirse en pequeñas tostas y es un bocado que mezcla el sabor intenso de la sardina marinada con la suavidad de la berenjena asada. El resultado debe ser un plato equilibrado, fresco e innovador en estas fechas navideñas.

Ingredientes

Para cuatro personas:

Sardinas frescas

Agua y sal (30 g/l)

Hielo

1/2 Litro de vinagre

1 litro de agua

2 Berenjenas

Aceite de oliva

Vinagre de Jerez

Pan crujiente, cristal o tostas

Cebollino picado

El secreto está en el tratamiento de la sardina

El primer paso es preparar el agua de mar artificial, disolviendo 30 gramos de sal por cada litro de agua fría. En esta mezcla se limpiarán después las sardinas, un proceso que Ángel León recomienda hacer con las manos, evitando los desescamadores para no dañar su carne fina.

Una vez limpias, se abren siguiendo la espina para obtener los lomos enteros. A partir de ahí llega uno de los momentos clave de la receta: el desangrado. Las sardinas se sumergen en agua muy fría con hielo y sal durante unas dos horas, cambiando el agua cada hora. Este paso es fundamental para lograr un color más limpio y un sabor más suave.

Marinar la sardina

Tras el desangrado, los lomos se marinan en una mezcla muy sencilla de agua y vinagre, en proporción de un litro de agua por medio litro de vinagre. El tiempo es exacto: ocho minutos. Después, se secan ligeramente para retirar el exceso de marinada y mantener el equilibrio del plato.

Una base de berenjena

Mientras tanto, las berenjenas se asan enteras en el horno hasta que quedan muy tiernas, casi deshechas. Se extrae su carne y se aliña con vinagre de Jerez, logrando una especie de compota suave y aromática que servirá de base para la tosta.

Montaje para el aperitivo navideño

Sobre una buena rebanada de pan crujiente o pan cristal se extiende la berenjena asada. Encima se coloca el lomo de sardina marinado, al que se le puede dar un ligero golpe de calor para potenciar el sabor. El aperitivo se remata con unas gotas de aceite de oliva virgen extra y un poco de cebollino picado, que aporta frescura y color.

Ángel León muestra en su vídeo en redes sociales cómo seguir este paso a paso de la receta. El chef del mar destaca que lo principal es tener un buen producto para así disfrutar de un aperitivo sorprendente, donde el mar destaca con la sardina, pero la berenjena aporta una gran cremosidad, creando así un bocado único.