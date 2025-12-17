La receta navideña de Paz Padilla para sorprender a la familia: "Es súper sencillo"

Paz Padilla ha sorprendido a sus seguidores con una receta sencilla y original que puede destacar mucho en estas navidades. Se trata de unas velas de mantequilla comestibles que, además de decorar la mesa, se convierten en un acompañamiento perfecto para el pan cuando llega el momento de sentarse a comer.

En el vídeo, que ya acumula miles de visualizaciones, Paz Padilla aparece explicando paso a paso el proceso, insistiendo en que cualquiera puede hacerlo en casa. "Es súper sencillo", comenta mientras prepara esta original propuesta que mezcla presentación, sabor y ese toque especial que tanto se busca en las fechas festivas.

Una idea sencilla para una mesa diferente

La clave de esta receta está precisamente en su simplicidad. Para elaborarla no hacen falta grandes conocimientos culinarios ni ingredientes difíciles de encontrar. Según explica la propia Paz Padilla, solo se necesitan tres elementos básicos: un molde con forma de vela, una mecha y mantequilla. Con eso es suficiente para crear un centro de mesa comestible que no deja indiferente a nadie.

El primer paso es preparar la mecha. Es importante colocarla cuidadosamente dentro del molde para que no se mueva cuando se vierta la mantequilla líquida. Para asegurarse de que quede recta y bien sujeta, se puede utilizar un palillo colocado en la parte superior del molde, evitando así que la mecha se caiga o se desplace.

Paso a paso: así se hacen las velas de mantequilla

Una vez preparada la mecha, llega el momento de trabajar con la mantequilla. Paz Padilla utiliza un tarro de mantequilla convencional, que pone a derretir lentamente en un cazo. No es necesario que hierva, solo que se funda por completo y quede líquida para poder verterla con facilidad.

Cuando la mantequilla está caliente, se vierte con cuidado en el molde, procurando no mover la mecha. Es importante ajustar bien la cantidad para que la vela tenga la forma deseada. Tras este paso, el molde se lleva a la nevera para que la mantequilla vuelva a solidificarse.

El tiempo de reposo es fundamental. Una vez que el contenido esté completamente sólido, se puede sacar el molde del frigorífico y proceder a desmoldar la vela con cuidado, sacándola lentamente para que no se rompa. En ese momento, la vela de mantequilla ya está lista para colocarse en un plato y llevarla a la mesa.

El toque final en la mesa de Navidad

La magia se produce cuando los comensales se sientan en la mesa. Justo antes de empezar a comer, se enciende la mecha. A medida que la vela se va consumiendo, el calor del fuego hace que la mantequilla se vuelva blanda y cremosa, perfecta para untar en pan. Una idea original, fácil y diferente que convierte un ingrediente de siempre en una experiencia distinta.