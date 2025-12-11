Paz Padilla habla sobre el humor en Cádiz: "En los tanatorios tú te ríes"

Paz Padilla vuelve a ser el centro de atención después de haber acudido a un pódcast en el que habla abiertamente de su signficado propio del humor y lo que supone para ella. "El humor es lo contrario del miedo". Esta confesión da a entender que esta ha sido la tabla de salvación de la humorista en momentos de gran tristeza o miedo cuando ha perdido a un ser querido.

Para la actriz, el humor no es un adorno ni un recurso fácil: es una elección consciente, una herramienta para afrontar lo inevitable. En un vídeo que circula por redes, la humorista gaditana reflexiona sobre el tipo de humor que se vive en Cádiz y lanza una frase que sorprende a muchos: "En los tanatorios tú te ríes".

El humor parte intrínseca de ser gaditana

Incluso en los momentos difíciles, la risa aparece como herramienta para poder seguir adelante y no derrumbarse. La actriz relata que estando en el tanatorio cuando murió su marido, se acercó una amiga de su suegra a darle el pésame. En ese momento, la mujer se acerca a ella muy apenada, llorando, y diciendo "ay tu marido, con lo bueno que era", mientras lloraba a lo que Paz Padilla le respondió de la manera más inusual.

"¿Ah si, Pues sabe qué le digo? Que tenía otra" ante esta declaración tan contundente, la señora respondió muy sorprendida y Paz Padilla en lugar de enmendar su error, le confirmó de nuevo lo que le había dicho. A lo que la señora le responde: "¿Cómo dices, Paz Padilla? ¿Cómo va a ser eso, chiquilla?" y ya fue cuando la actriz le dijo "Que es mentira" y la mujer respondió: "Ay, la cachonda", mientras se reía.

De ese momento la humorista afirma que se sintió mejor al poder hacer reír a esa señora que venía tan apenada en el tanatorio para darle el pésame por su marido recién fallecido. "Ya le he quitado esa angustia que tenía la pobre", afirma en el pódcast Padilla.

Durante la DANA, la actriz también se aferraba al humor para poder sobrellevar la tragedia que se había vivido en España tras las lluvias torrenciales que acabaron con la vida de más de 200 personas.

Un mensaje que ha experimentado de cerca

Con este tipo de mensajes, Paz Padilla hace referencia a que el humor es clave para atravesar los momentos duros y dolorosos, tal y como ella ha sufrido en los últimos años. La pérdida de su esposo, su madre y su hermano, han llevado a la actriz a tener que lidiar con el duelo de manera bastante consecutiva y eso puede pasar factura.

La manera de vivir que ella tiene está muy ligada a sus raíces gaditanas donde el humor está muy ligado a lo cotidiano y esos comentarios rápidos, la ironía y esa capacidad de ser ingenioso no desparece aunque la situación sea difícil.