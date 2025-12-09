Nuevo permiso retribuido a partir del 1 de enero de 2026: beneficiarios y cómo solicitarlo

La conciliación familiar es casi imposible en la mayoría de los hogares españoles, debido a los trabajo que obligan a ambos progenitores a estar fuera de casa para poder llegar a final de mes. En este marco en el que la familia es la que más sufre el exceso del trabajo de los padres, la Unión Europea se ha propuesto que estos puedan disfrutar de un periodo mayor con sus hijos cuando son menores.

España implementará a partir del 1 de enero de 2026 un nuevo permiso retribuido para las familias que tengan hijos menores de hasta ocho años. Hay una ampliación de dos semanas adicionales, cuatro en el caso de las familias monoparentales. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha comenzado a difundir con una campaña informativa específica para que no haya ningún progenitor que no pueda disfrutar de este permiso.

El objetivo principal es que padres e hijos puedan disfrutar de más tiempo juntos y para ello deben saber los progenitores los requisitos que hay que cumplir, cómo funciona este permiso y sobre todo cómo solicitarlo.

Estos los beneficiarios del nuevo permiso retribuido

Según datos del INSS, 365.747 progenitores podrían acogerse a esta ampliación. La prestación está dirigida a familias con hijos menores de ocho años y ofrece la posibilidad de disfrutar dos semanas extra de cuidado, ampliables a cuatro semanas en hogares monoparentales.

Además, el organismo aclara que podrán beneficiarse de forma retroactiva quienes tengan hijos nacidos a partir del 2 de agosto de 2024, esto supone que habrá muchos progenitores que podrán solicitarlo debido al periodo de margen que se ha establecido.

La cuantía del permiso se mantiene al 100% de la base de cotización por contingencias comunes, calculada sobre el mes inmediatamente anterior al descanso. Es decir, el permiso está totalmente retribuido.

Cómo solicitar el permiso

Todos aquellos que puedan disfrutar del permiso de estas dos semanas extras podrán hacerlo de forma online. Las solicitudes deberán realizarse a través del portal prestaciones.seg-social.es, dentro del apartado destinado a "solicitud de periodos sucesivos". Desde ahí, cualquier progenitor podrá completar la gestión en pocos minutos y sin desplazamientos.

Para los interesados, el INSS recuerda que es obligatorio avisar a la empresa con 15 días de antelación. El empleador deberá emitir y enviar el certificado con la fecha de inicio y final del periodo de descanso, un documento imprescindible para que el permiso se active.

También será posible realizar la solicitud mediante un representante autorizado, lo que ofrece más flexibilidad para quienes no puedan gestionarlo personalmente.

En este mes de diciembre desde el organismo oficial están informando a todas las familias que pueden ser beneficiaras de este permiso tanto por correo electrónicos como sms personalizados. Además hay cartelería en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social y en centros de salud, donde muchas familias podrán conocer la novedad cuando acudan con sus hijos.

Este nuevo permiso retribuido se suma a la ampliación por nacimiento y cuidado del menor, que pasó de 16 a 19 semanas para cada progenitor, y hasta 32 semanas en familias monoparentales.