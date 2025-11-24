Así es la casa de Paz Padilla en la montaña: "La tengo rodeada de recuerdos de mis viajes"

Paz Padilla ha querido mostrarles a sus seguidores otra de sus casas. En esta ocasión se trata de un domicilio en la montaña al que ella ella misma describe como "mi refugio". Alejada del bullicio dela capital, Paz Padilla encuentra en este hogar un espacio pra disfrutar de la naturaleza y disfrutar de lo que ha ido recopliando de sus múltiples viajes.

En sus propias palabras, recogidas en un vídeo publicado en TikTok, Paz recorre varios rincones de su hogar, cada uno impregnado de significado. Al mostrarlos, destaca cómo ha colocado objetos que ha ido trayendo de todo el mundo: desde textiles artesanales hasta piezas restauradas con cariño.

Una casa "hecha a medida"

"Siempre tengo la casa rodeada de recuerdos de mis viajes. Esta sombrilla me la traje de la India", afirma la actriz mostrando parte del porche delantero de su casa en la montaña. Se trata de un refugio en el que hay solo dos dormitorios, un salón que hace de comedor también y en el que "todo gira en torno a la chimenea" y una cocina integrada en el salón y por supuesto, un baño.

Paz Padilla ha desvelado que ha sido ella misma la que se ha encargado de darle una segunda vida a los muebles que tiene la casa. Su amor por la decoración y la restauración la ha llevado a transformar lo que había en la casa y darle la oportunidad de encajar en lo que ella necesitaba.

La vivienda respira un carácter rústico muy acorde con su ubicación natural, con materiales como la madera y tejidos cálidos, reflejo de su estilo personal y de su conexión con lo que la rodea.

Al adentrarse en el hogar, lo primero que llama la atención es su luminosidad: grandes ventanales filtran la luz natural, invitando a contemplar los árboles y montañas que rodean la dama. En su vídeo de TikTok, Paz señala con orgullo cómo cada elemento también le recuerda una etapa de su vida, uno de sus viajes.

En el segundo dormitorio para darle un poco más de encanto y personalidad, Paz Padilla ha querido colgar una fotografía de sus padres. Una estampa en blanco y negro que significa mucho para la artista. "Aquí está la foto de mis padres, que me gusta mucho".

Una cuarta vivienda

Paz Padilla es natural de Cádiz, por lo que la actriz no dudó en comprarse una casa en su ciudad natal cuando tuvo ocasión. No obstante, no es la únicac vivienda que tiene en propiedad Padilla. Recientemente apareció en un programa de decoración en el que mostraba su cocina de la casa en la que vive en Madrid, su residencial habitual.

A estas dos casas hay que añadirle la que tiene en Zahara de los Atunes, localidad gaditana ala que la actriz está muy vinculada y tiene un par de negocios allí, un bar y una tienda de ropa. Para completar su colección, Paz Padilla se ha hecho con esta cuarta casa que está ubicada en la montaña, un escenario muy diferente al resto de hogares que tiene repartidos por el mapa.