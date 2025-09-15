Paz Padilla descubre una cafetería de lo más singular en Shanghái: "Mezcla el gimnasio con los croissant"

Paz Padilla nunca deja de sorprender con los rincones curiosos que descubre en sus viajes. En esta ocasión, la humorista y presentadora ha compartido con sus seguidores de Instagram una experiencia de lo más original durante su estancia en Shanghái: una cafetería en la que los croissants se convierten en los grandes protagonistas de un peculiar gimnasio.

El local en cuestión se llama NUDAKE Haus Nowhere y se ha convertido en un reclamo turístico y cultural para quienes buscan algo más que un café. Con un diseño rompedor y un ambiente artístico, esta cafetería juega con la idea de mezclar el universo fitness con la repostería francesa más icónica, logrando un espacio tan divertido como instagrameable.

Un gimnasio donde las pesas son croissants

En el vídeo publicado por Paz Padilla puede verse cómo los croissants están presentes en cada rincón del local. No se trata solo de los que se sirven en la carta, sino también de esculturas y elementos decorativos en forma de este dulce. Hay pesas que simulan croissants gigantes, una cinta de correr en la que se coloca uno enorme y hasta detalles que convierten el espacio en una auténtica parodia visual de un gimnasio.

Según la propia presentadora, lo que propone NUDAKE Haus Nowhere es "un nuevo concepto artístico, un híbrido entre arte y café". La idea, apunta Paz, le resulta "icónica y divertida, porque se basa en un gimnasio de croissants". Y aunque la decoración es llamativa, ella misma asegura que hay una regla no escrita: "Está claro que tienes que pedir un croissant".

Una experiencia compartida con su hija Anna Ferrer

La visita a este peculiar local no fue en solitario. Paz Padilla acudió acompañada de su hija, Anna Ferrer, con quien suele viajar con frecuencia. Ambas aprovecharon su estancia en China para explorar nuevas experiencias culturales y gastronómicas, y no dudaron en inmortalizar el momento en redes sociales.

Las imágenes reflejan un ambiente alegre, cargado de creatividad y con un punto surrealista que convierte a la cafetería en un lugar perfecto para los amantes de las fotos originales. "Un espacio artístico, divertido y muy instagrameable", definía Paz en el texto que acompañaba a su publicación en Instagram, que rápidamente despertó la curiosidad de sus seguidores.

Café, diseño y espectáculo

Más allá de lo anecdótico, NUDAKE Haus Nowhere responde a una tendencia creciente en las grandes ciudades: la de crear cafeterías que no solo ofrezcan comida y bebida, sino también una experiencia estética y sensorial. El diseño juega un papel protagonista, convirtiéndose en parte de la propuesta.

En este caso, la ironía de unir dos mundos aparentemente opuestos —el gimnasio y la bollería— se traduce en un espacio que combina lo absurdo con lo artístico. Una paradoja que, lejos de restar atractivo, multiplica el interés de quienes buscan rincones distintos durante sus viajes.

El sello personal de Paz Padilla

La humorista gaditana, siempre atenta a lo diferente y a lo que despierta una sonrisa, no dejó pasar la ocasión de compartir esta experiencia con su comunidad digital. Con más de dos millones de seguidores en Instagram, cada una de sus publicaciones logra gran repercusión, y este descubrimiento no fue la excepción.

La cafetería-gimnasio de Shanghái se suma así a la lista de lugares singulares que Paz Padilla ha dado a conocer en sus viajes, mostrando una vez más su curiosidad y su capacidad para disfrutar de lo inesperado.

Un espacio en el que arte, café y croissants gigantes se unen bajo un mismo techo y que, como bien señaló la presentadora, resulta tan icónico como divertido.