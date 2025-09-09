Paz Padilla muestra la tienda de segunda mano más grande de Shanghái: "Un paraíso para amantes del lujo"

La presentadora y humorista Paz Padilla ha sorprendido a sus seguidores en Instagram con un vídeo en el que recorre junto a su hija, Anna Ferrer, la que se considera la tienda de segunda mano más grande de Shanghái. Se trata de ZZER, ubicada en Hongqiao Hub, un espacio que se ha convertido en punto de referencia para quienes buscan artículos de lujo a precios más asequibles.

En las imágenes compartidas, madre e hija caminan entre interminables pasillos repletos de bolsos, zapatos, prendas de ropa, maletas e incluso joyas de las principales firmas de moda internacionales. La propia Padilla define el lugar como "un paraíso para amantes del lujo", destacando la magnitud y la variedad de productos que allí se encuentran.

La tienda ZZER funciona como un gran centro de distribución de productos de segunda mano. Según explica la humorista en su publicación, cada día reciben alrededor de 5.000 bolsos, todos ellos de reconocidas marcas como Louis Vuitton, Prada, Fendi, Miu Miu o Tory Burch.

A diferencia de otros mercados de segunda mano, ZZER garantiza la autenticidad de cada uno de sus artículos. Todos los productos cuentan con una etiqueta en forma de código QR que permite al comprador comprobar no solo el precio, sino también los posibles desperfectos que pueda presentar el artículo. De este modo, se ofrece una experiencia de compra transparente y adaptada a las nuevas tecnologías.

Precios desde 80 euros hasta cifras elevadas

En este "templo del lujo" es posible encontrar oportunidades muy distintas. Tal y como mostró Padilla, los precios pueden ir desde los 80 euros hasta cifras más elevadas que dependen del estado, la rareza o la exclusividad de cada producto. Así, un bolso de Prada o Louis Vuitton puede costar varios cientos de euros, mientras que otras piezas más sencillas resultan mucho más accesibles.

La propia Paz Padilla se llevó un recuerdo de su visita: un bolso de la marca Tory Burch valorado en 90 euros. Un precio que, comparado con el mercado habitual de la firma, supone un importante ahorro.

El auge del lujo de segunda mano en Asia

La visita de la presentadora pone el foco en una tendencia global que ha ganado fuerza en los últimos años: el mercado de lujo de segunda mano. Especialmente en ciudades como Shanghái, donde el consumo de moda premium es elevado, estas plataformas permiten adquirir piezas exclusivas de grandes firmas a precios más bajos y con la seguridad de que se trata de artículos auténticos.

Este fenómeno responde tanto a razones económicas como medioambientales. Cada vez más consumidores valoran la posibilidad de dar una segunda vida a los productos, prolongando su uso y reduciendo el impacto de la industria textil.

El mensaje de Paz Padilla

En su publicación, Padilla acompañó el vídeo con un breve mensaje que resume la esencia de la experiencia: "La tienda de segunda mano más grande de Shanghái. Un paraíso para amantes del lujo, bolsos, ropa y accesorios de todas las grandes marcas."

Con más de un millón de seguidores en Instagram, la humorista ha conseguido que esta gigantesca tienda china de segunda mano se viralice también en España, despertando la curiosidad de quienes buscan viajar o de los apasionados por la moda de lujo a precios más asequibles.