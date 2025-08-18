Paz Padilla sorprende con una receta gaditana: Atún rojo de almadraba con cebolla al estilo tradicional

Paz Padilla ha vuelto a conquistar a sus seguidores en redes sociales, esta vez no con su humor, sino con su faceta más gaditana y familiar: la cocina. La actriz y presentadora ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram donde se atreve con una de las recetas más emblemáticas de la gastronomía de Cádiz: el atún rojo de almadraba con cebolla, un plato con historia que combina sencillez, tradición y el inconfundible sabor de la tierra.

La humorista comienza el vídeo mostrando el producto estrella: un fresco atún rojo de almadraba, una de las joyas culinarias más valoradas de la provincia. Lo corta en tacos de unos dos centímetros y rápidamente pasa a calentarlo en aceite de oliva, sellando los trozos para que queden jugosos por dentro y dorados por fuera. Una vez listos, los retira de la sartén para aprovechar todo el jugo que ha soltado el pescado.

En ese mismo aceite, Paz añade un diente de ajo picado que va sofriendo lentamente. Después incorpora tres cebollas, que corta con paciencia en finas tiras de juliana. El vídeo refleja su cercanía y naturalidad, cocinando sin prisas y explicando cada detalle de la receta como lo haría cualquier gaditana en su cocina de casa.

La cebolla se cocina a fuego medio hasta quedar bien dorada y melosa, el punto clave de esta preparación. A continuación, la actriz gaditana añade un chorreón de vino blanco, que potencia los sabores y ayuda a desglasar el fondo de la sartén. No faltan tampoco los condimentos básicos de la receta tradicional: una cucharada de pimentón, otra de orégano y una hoja de laurel, que aportan ese aroma inconfundible a guiso casero.

Con la base ya lista, llega el momento de reincorporar los tacos de atún, que se integran con la cebolla y las especias. Paz añade un vaso de agua y una pizca de sal, dejando que todo se cocine lentamente para que los sabores se mezclen y el pescado quede tierno, pero sin pasarse de cocción.

Como guarnición, la presentadora opta por un clásico: unas patatas fritas caseras que acompañan a la perfección el atún encebollado. El resultado es un plato completo, contundente y lleno de sabor, con ese aire de cocina de toda la vida que conecta con las raíces gaditanas.

La publicación no tardó en llenarse de comentarios positivos, muchos de ellos de seguidores que agradecen a Paz Padilla que comparta recetas tan ligadas a la tradición y a la gastronomía local. No es la primera vez que la humorista se muestra cocinando en redes sociales, pero sí una de las que más ha despertado interés, sobre todo por tratarse de un plato tan identitario como el atún encebollado de almadraba, uno de los mayores tesoros culinarios del litoral gaditano.

Con este vídeo, Paz Padilla no solo demuestra su amor por la cocina, sino también por su tierra, defendiendo la riqueza gastronómica de Cádiz y acercando a sus seguidores una receta que traspasa generaciones.