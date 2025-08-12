Así vive Paz Padilla el incendio de Tarifa y que afecta a Zahara: "Por prudencia vamos a cerrar"

La preocupación por el incendio forestal declarado en el paraje Sierra de la Plata, en Tarifa (Cádiz), ha llegado también al corazón de Zahara de los Atunes. Entre quienes siguen con inquietud la evolución del fuego se encuentra Paz Padilla, que a través de sus redes sociales ha compartido cómo está viviendo esta situación. La actriz y presentadora, muy vinculada a la localidad, ha decidido cerrar temporalmente los negocios que regenta allí "por prudencia".

En sus historias de Instagram, Padilla ha explicado que tanto la tienda NoNiNá como el chiringuito El Trompeta, ambos en Zahara, permanecerán cerrados mientras el incendio siga sin estar controlado. "Por prudencia nosotros vamos a cerrar", ha dicho de forma tajante, añadiendo que lo más importante ahora es la seguridad de las personas y de quienes trabajan en sus establecimientos.

Paz Padilla hablando en sus redes sociales acerca del incendio de Tarifa / @paz_padilla

El fuego, que se inició este lunes en Tarifa, afecta de manera especial a la zona de Atlanterra, un área residencial y turística situada entre Zahara de los Atunes y el Parque Natural del Estrecho. Las llamas y el humo han obligado a desalojar a vecinos y visitantes de distintas urbanizaciones y establecimientos hoteleros.

Un incendio que mantiene en vilo a la zona

El incendio de Tarifa, visible desde varios puntos de la comarca, ha generado una gran expectación y preocupación en la zona. La decisión de Paz Padilla de cerrar sus negocios refleja la tensión con la que vecinos y empresarios siguen la evolución de las llamas, que amenazan uno de los enclaves turísticos más apreciados de la costa gaditana.

Las autoridades insisten en que la colaboración ciudadana y la prudencia son esenciales para garantizar la seguridad y facilitar el trabajo de los equipos de extinción, que afrontan horas decisivas para controlar el incendio.

Tres focos activos y más de 200 efectivos desplegados

La última actualización la ha ofrecido el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. Desde el Puesto de Mando Avanzado, instalado en Zahara de los Atunes, ha explicado que el incendio sigue activo y presenta todavía "tres focos en el flanco derecho", que continúan "vivos y virulentos".

Para su extinción trabajan más de 200 efectivos del Plan Infoca y de Bomberos de la provincia, apoyados por medios aéreos y maquinaria pesada. La prioridad es contener las llamas y evitar que se extiendan hacia zonas habitadas o de especial valor ecológico.

Regresos selectivos de desalojados

Aunque la situación continúa siendo delicada, las autoridades han comenzado a autorizar el regreso de manera selectiva a algunas personas que fueron desalojadas el lunes. Podrán volver quienes se encuentren en los hoteles Meliá, Atlántico y Varadero, así como en urbanizaciones situadas más al sur, como Mar de Plata, Almadraba, Atlanterra-Playa y Jardines de Zahara.

En cambio, los vecinos de urbanizaciones más próximas al frente activo, como Atlanterra y la playa de los Alemanes, así como los clientes del hotel El Cortijo, deberán esperar a que el fuego esté controlado para poder regresar con seguridad.