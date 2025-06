El comunicado de Paz Padilla por la polémica de la raspa: "No es nuestra, pero sí el diseño de nuestra marca"

Paz Padilla ha alzado la voz. La humorista, que en los últimos días se ha visto envuelta en una intensa polémica relacionada con su firma de ropa que cuenta con el diseño de la tradicional raspa gaditana, ha recibido una avalancha de críticas. Ante esta situación, ha decidido pronunciarse públicamente a través de su perfil de Instagram.

Ha sido en esta red social donde la gaditana ha compartido un vídeo con el que busca poner fin a los rumores y aclarar su postura. "Este vídeo va para toda mi gente de Cádiz, con todo mi amor y mi corazón. No voy a permitir que nos dividan ni que siembren odio con informaciones falsas y calumnias. Os quiero", expresó visiblemente afectada, antes de profundizar en su mensaje.

Así, ha añadido que se quiere dirigir a su gente para aclarar las cosas y señalar las mentiras que están lanzando contra ella, afirma. "Quiero grabar este vídeo para dirigirme a todos vosotros, especialmente a los gaditanos y, muy en particular, a mi gente de Zahara de los Atunes y Barbate, que sois quienes realmente me importáis", comienza diciendo al inicio.

"De todo lo que ha ocurrido, lo que más me ha dolido es que hayan prosperado mentiras y calumnias con el único propósito de sembrar odio y dividirnos. Y, sobre todo, me duele que alguien haya podido llegar a pensar que yo sería capaz de hacer algo que perjudique a mis raíces o a mi gente", continúa visiblemente afectada.

"Lo primero, lo que no se puede hacer es que una mentira porque se repita mil veces se convierta en una verdad. La raspa no es nuestra y jamás hemos pretendido que lo sea, solo faltaba", ha añadido. "La raspa es de Cádiz y no solo de Cádiz, la raspa es un símbolo universal en muchísimos lugares de costa. Nosotras lo que defendemos es que cuando dimos vida a Noniná creamos un diseño característico para nuestra marca", ha puntualizado.

Por tanto, añade, la raspa no se puede "registrar" ni "patentar". "Es un símbolo de bien cultural", ha dicho. "Por eso es importante aclarar que no estamos registrando una raspa universal, sino un diseño específico de ella y únicamente para el sector textil y complementos. Si hubiera sido universal, el registro de marcas y patentes no nos hubieran permitido registrarla y se registra, precisamente, para evitar como nos ha pasado hace, casualmente, una semana, que pueda confundirse porque se parezcan lo suficiente como para crear un riesgo de confusión o de asociación en el mercado, que la confusión o la asociación son términos muy subjetivos que dan lugar a muchísimas opiniones", ha expresado.

"Pero volvemos a lo de antes, los que tienen que resolver esa confusión no es un plató, sino la oficina española de patentes y marcas. Quien diga que yo he querido registrar la raspa, miente. Quien diga que yo he prohibido utilizar el símbolo de la raspa, miente. Pedimos no hacer uso de nuestro diseño específico, un diseño que hizo mi gran amigo Xoan Viqueira, con todo su amor, a quien como a cualquier artista debemos proteger su propiedad y su talento", ha comentado.