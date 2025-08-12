Incendio en Tarifa, en directo: Más de 150 efectivos luchan contra las llamas; un guardia civil herido en la evacuación

El incendio que comenzó este lunes a las 14:00 en la Sierra de la Plata en Tarifa se ha mantenido activo durante toda la noche, avivado por el intenso viento de levante que sopla en la zona y las altas temperaturas de estos días. Por el momento, hay unas 2.000 evacuados de viviendas de Atlanterra y Zahara de los Atunes. En el último comunicado de la noche, Antonio Sanz aseguraba que se ha conseguido salvar 'in extremis' las viviendas de la zona y que la preocupación se trasladaba ahora en el flanco derecho, en zona forestal.

El Infoca mantiene en la zona a unos 150 efectivos que se suman al refuerzo de los Bomberos, con personal desplegado de cinco parques (Tarifa, Algeciras, Cádiz, Chiclana y Benalup).