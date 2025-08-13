Paz Padilla recupera la normalidad en sus negocios tras el incendio de Tarifa

Después de unos días marcados por la tensión y la incertidumbre provocadas por el incendio forestal en Tarifa, Paz Padilla ha decidido dar un respiro a su entorno: la tienda NoNiNá y el chiringuito El Trompeta, ubicados en Zahara de los Atunes, ya vuelven a abrir sus puertas. Así lo ha confirmado a través de sus redes sociales, trasladando un mensaje claro: la seguridad ha vuelto a sonar más fuerte que el fuego.

El pasado 11 de agosto, la presentadora gaditana anunciaba que ambos negocios permanecerían cerrados “por prudencia” hasta que la situación del incendio, declarado en la Sierra de la Plata, estuviera bajo control. En sus historias de Instagram, dejó claro que lo prioritario era salvaguardar la integridad de quienes trabajaban en los establecimientos, especialmente aquellos empleados residentes en Barbate, que podían desplazarse con total tranquilidad hacia Zahara de los Atunes.

La decisión no fue casual. Las autoridades habían desplegado más de 200 efectivos del Plan Infoca y bomberos, junto a medios aéreos y maquinaria pesada, frente al errático avance de las llamas sobre Atlanterra y zonas colindantes, amenazando los núcleos turísticos más apreciados de la Costa gaditana. En este contexto, el cierre temporal de NoNiNá y El Trompeta se percibió como una medida sensata, alineada con la prudencia que exigía una emergencia creciente.

Desde el martes, la prudencia dio paso a la normalidad. Gracias a que el incendio ha sido controlado, y después de que los trabajadores de Barbate hayan podido regresar sin riesgo a sus puestos, Paz Padilla ha anunciado que retoma su actividad empresarial. Con ello, vuelve a desplegarse la vida comercial en estos enclaves que tanto ama, aliviando además a quienes dependen de estos espacios para su sustento diario.

En su cuenta de Instagram, Paz Padilla ha dado las gracias a todos los que se han preocupado en las últimas horas por su estado y por la localidad gaditana, además ha querido agradecer al pueblo de Zahara de los Atunes por responder de una manera tan eficiente y solidaria buscando alojamiento a los desalojados debido al incendio.

La cómica ha aprovechado la ocasión para hablar con la asociación del pueblo: "ha sido todo muy intenso han estado trabajando toda la noche, pero ya está todo controlado y Zahara de los Atunes vuelve a la normalidad", explica Padilla en sus redes. "La mayoría de los empleados tanto de NoNiNá como de El Trompeta son de Barbate y no podían acceder a Zahara debido a los cortes de carretera por el incendio", cuenta la presentadora.

"Ha sido un susto muy grande, todos los que estábamos aquí y los que amamos esta tierra veíamos como la sierra se iba quemando y como el viento no ayudaba a que se pudiera extinguir el fuego. Nuestra gran preocupación era cuidar nuestro entorno y proteger a la gente que estaban en las casas", comentaba Paz Padilla en sus historias de Instagram.

Anna Ferrer, hija de Paz Padilla, aprovechaba su altavoz en redes sociales para dar el parte de cómo se encontraba la situación en Zahara y tranquilizaba a todos sus seguidores y afirmaba que los accesos al pueblo ya estaban restablecidos y que había podido llevar a su novio al aeropuerto de Málaga sin problemas. También confirmaba el mensaje que había lanzado su madre sobre la reapertura tanto de la tienda de ropa como el bar que ambas regentan en la localidad gaditana.