Del turrón de plancton al de rosco de vino: Ángel León vuelve a sorprender esta Navidad con esta creación única

Polvorones, mazapanes, alfajores y … turrones. La Navidad no es Navidad si faltan algunas de estas delicias típicas por estas fechas. No hay quien se resista a estos dulces típicos, sobre todo, a los turrones. Los hay de miles de sabores: yema tostada, chocolate blanco, trufa, pistacho… ¡hasta de plancton!

El artífice de esta última creación fue el chef Ángel León, quien sorprendió las navidades pasadas con su original turrón de plancton de Torrons Vicens. Tras el éxito de su anterior creación, el chef del Mar ha vuelto a colaborar con esta conocida empresa de turrones y ha dado un paso más para celebrar la Navidad con un sabor inconfundible. El afamado cocinero, que acaba de renovar sus tres estrellas Michelin, ha lanzado el turrón de Rosco de Vino, conquistando con su sabor a los amantes de la Navidad.

Esta creación la podrás encontrar en la web de Torrons Vicens, donde describen esta creación de Ángel León como una exquisitez “que combina el crujiente de la rosca de vino con cobertura de chocolate blanco caramelizado y un toque de azúcar molido, reinventando este clásico dulce”. Además, añaden en que esta creación “une la suavidad del turrón con el inconfundible aroma y sabor del dulce más clásico de las fiestas”.